Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що відвідав сьогодні, 16 лютого, підрозділи на південно-східних напрямках

Олександр Сирський  відвідав бойові підрозділи на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Олександра Сирського у соцмережах. 

Як повідомляється, він зустрівся з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин напрямків.

За його словами, оперативна ситуація на цих напрямках залишається складною.

«Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі й позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці», – заявив Сирський.  

Також генерал заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів. 

«Вкотре нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті», – додав Олександр Сирський. 

Нагадаємо, Сирський назвав найефективнішу ППО. Генерал зазначив, що українська протиповітряна оборона функціонує у надзвичайно складних умовах.

Щоденно Російська Федерація застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. 

Генерал наголосив, що протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%.

Крім того, Сили оборони підвищують ефективність безпілотної складової ППО.  Наразі триває комплекс організаційних заходів планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів.

Читайте також:

Теги: війна фронт Україна росія Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа фортець Донбасу захищає усю Україну
Чому Донбас не можна віддавати
27 сiчня, 21:20
Внаслідок атаки безпілотників сталося загоряння на місцевій нафтобазі
Дрони уразили нафтобазу у Пензі (відео)
23 сiчня, 04:46
Такий вигляд має проєкт сцени для фіналу нацвідбору на Євробачення
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
3 лютого, 15:26
Марк Рютте прокоментував просування РФ на фронті
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті
13 лютого, 21:29
Посмертно герой нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня
Поліг під час оборони Київщини. Згадаймо Максима Іленчука
31 сiчня, 09:00
Вцілила частина панно в окупованому Маріуполі
В окупованому Маріуполі вціліла частина мозаїки «Боривітер»: яка вона нині
6 лютого, 16:08
Лише нещодавно тіло воїна, який загинув 21 липня 2024 року, ідентифікували та передали рідним для гідного поховання
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Василя Степанюка
8 лютого, 09:00
Арсен Джумаділов переконаний, що виробники оптоволокна без замовлень не сидять
Агенція оборонних закупівель заявляє про збільшення попиту дронів на волокні
12 лютого, 12:09
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США продовжать участь у мирному процесі, якщо вона буде конструктивною
Рубіо заявив, що світ недооцінив роль США у мирних переговорах
Сьогодні, 16:34

Політика

Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
Зеленський обговорив із сенаторами США посилення санкцій проти тіньового флоту РФ
Ситуація із теплом у Харкові. Зеленський дав термінове завдання уряду
Ситуація із теплом у Харкові. Зеленський дав термінове завдання уряду
Санкції проти РФ. Зеленський розкритикував Європу
Санкції проти РФ. Зеленський розкритикував Європу
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі
Зеленський розповів про союзників Путіна у Європі

Новини

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua