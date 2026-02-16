Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський

Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною

Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що відвідав сьогодні, 16 лютого, підрозділи на південно-східних напрямках

Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Олександра Сирського у соцмережах.

Як повідомляється, він зустрівся з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин напрямків.

За його словами, оперативна ситуація на цих напрямках залишається складною.

«Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі й позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці», – заявив Сирський.

Також генерал заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів.

«Вкотре нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті», – додав Олександр Сирський.

Нагадаємо, Сирський назвав найефективнішу ППО. Генерал зазначив, що українська протиповітряна оборона функціонує у надзвичайно складних умовах.

Щоденно Російська Федерація застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними.

Генерал наголосив, що протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%.

Крім того, Сили оборони підвищують ефективність безпілотної складової ППО. Наразі триває комплекс організаційних заходів планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів.