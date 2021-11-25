Covid-19 не відступає: за добу в Україні виявили майже 17 тисяч інфікованих

У вівторок госпіталізовано з коронавірусом 3 404 особи

Напередодні понад 600 українців не змогли побороти коронавірус

За минулу добу, 24 листопада, в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у Києві (1688), Запорізькій (1066), Львівській (1048), Полтавській (967), Донецькій (924) та Вінницькій (810) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 404 особи, летальних випадків – 628, одужало – 26 811 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – майже 3,4 млн осіб;

одужало – 2,8 млн осіб;

летальних випадків – 83,5 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 15,7 млн.

МОЗ наголошує, що 88,2 % госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Як відомо, в Україні нові правила для «жовтої» зони: що потрібно знати.

До слова, Україна обіцяє МВФ вакцинувати 17 млн осіб до кінця року.

Нагадаємо, за оцінками Академії наук, Україна пройшла пік смертності від коронавірусу. Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.