Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Різниця між первинним і вторинним ринком у РФ уже сягає 70-80%
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У травні продажі квартир у РФ впали на 15% проти березня

Виручка російських забудовників за січень-серпень 2025 року скоротилася на 8% – до 2,9 трлн рублів (близько $35 млрд). Це перше падіння з початку «іпотечного буму». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що продажі впали ще сильніше – на 17%, до 14,4 млн кв. м. Найбільше просів масовий сегмент, що формує основу житла для сімей.

«Нових проєктів вивели на ринок на 19% менше. Це свідчить, що девелопери не вірять у попит і бояться накопичити непродані квартири. Іпотека перевищує 20% річних, навіть попри зниження ключової ставки центральним банком. Для пересічних родин купівля житла стає нереальною», – наголошує Центр.

Різниця між первинним і вторинним ринком уже сягає 70-80%. «Це ознака «бульбашки», яку тримають штучно. Без субсидій вона може лопнути, що стане ударом і по покупцях, і по банках. У регіонах, де будівництво давало роботу третині економіки, починається скорочення зайнятості», – пояснює ЦПД.

Центр раніше повідомляв, що у травні продажі квартир у РФ впали на 15% проти березня і на 40% – у річному вимірі. Будівельна сфера стає ще одним індикатором системної кризи російської економіки на тлі воєнних витрат і падіння доходів населення.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ.

Як повідомлялося, різке зростання цін на продукти та нестача робочої сили посилюють інфляцію в Росії, ставлячи під загрозу стійкість економіки Путіна. Приміром ціни на картоплю у країні-агресорці сягли рекорду серед усіх продовольчих товарів.

Читайте також:

Теги: росія росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Чергове коло агресивного режиму Путіна
Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
2 вересня, 16:24
Російська влада запровадила повну заборону на експорт бензину
Бензин у Росії дорожчає. Яку роль зіграли українські БпЛА?
5 вересня, 15:45
Донецьк завалений сміттям
Колишній посадовець ДНР визнав, що Донецьк деградував, бо тут оселилися росіяни
23 серпня, 21:37
На підприємстві спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів
Паливний термінал в Усть-Лузі призупинив роботу після атаки дронів – Reuters
26 серпня, 15:44
Дзюба не вірить в конкурентноспроможність російських клубів в єврокубках
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
26 серпня, 16:27
Китай готовий підтримувати тісні контакти на високому рівні з РФ
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: чи говорили про Україну
2 вересня, 09:45
У Луганську кілометрові черги, бензин видають лише по 20 літрів і лише по талонах
Ще тиждень-два і на всіх окупованих Росією територіях зникне пальне – експерт
8 вересня, 12:45
Трамп обурений тим, що європейські країни продовжують купувати російську нафту
Трамп вважає санкції ЄС проти Росії занадто слабкими
15 вересня, 03:58

Економіка

Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
Глава Єврокомісії пообіцяла представити 19-й пакет санкцій проти Росії
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО – Reuters
США затвердили пакети військової допомоги Україні за кошти НАТО – Reuters
«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters
«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters
Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу
Сили оборони вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua