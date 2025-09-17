Виручка російських забудовників впала вперше з початку «іпотечного буму»

Різниця між первинним і вторинним ринком у РФ уже сягає 70-80%

У травні продажі квартир у РФ впали на 15% проти березня

Виручка російських забудовників за січень-серпень 2025 року скоротилася на 8% – до 2,9 трлн рублів (близько $35 млрд). Це перше падіння з початку «іпотечного буму». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що продажі впали ще сильніше – на 17%, до 14,4 млн кв. м. Найбільше просів масовий сегмент, що формує основу житла для сімей.

«Нових проєктів вивели на ринок на 19% менше. Це свідчить, що девелопери не вірять у попит і бояться накопичити непродані квартири. Іпотека перевищує 20% річних, навіть попри зниження ключової ставки центральним банком. Для пересічних родин купівля житла стає нереальною», – наголошує Центр.

Різниця між первинним і вторинним ринком уже сягає 70-80%. «Це ознака «бульбашки», яку тримають штучно. Без субсидій вона може лопнути, що стане ударом і по покупцях, і по банках. У регіонах, де будівництво давало роботу третині економіки, починається скорочення зайнятості», – пояснює ЦПД.

Центр раніше повідомляв, що у травні продажі квартир у РФ впали на 15% проти березня і на 40% – у річному вимірі. Будівельна сфера стає ще одним індикатором системної кризи російської економіки на тлі воєнних витрат і падіння доходів населення.

Нагадаємо, за даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗРУ), 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ.

Як повідомлялося, різке зростання цін на продукти та нестача робочої сили посилюють інфляцію в Росії, ставлячи під загрозу стійкість економіки Путіна. Приміром ціни на картоплю у країні-агресорці сягли рекорду серед усіх продовольчих товарів.