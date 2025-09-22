Головна Країна Політика
Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
Владислав Власюк демонструє спецпредставнику президента США Кіту Келлогу іноземні компоненти, знайдені в російській зброї
Фото: facebook.com/vladyslav.vlasiuk

Влад Власюк: «Окрема велика проблема – Китай. Він є посередником, постачальником, виробником»

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що в російському «Шахеді», який нещодавно було збито, знайдено компоненти зі Швейцарії та Німеччини. Він підкреслив, що проблема потрапляння західних компонентів до російської зброї полягає як у недобросовісних виробниках, так і у використанні росіянами низки країн-посередників. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Власюк зазначив, що пояснення виробників про неможливість контролювати всіх дилерів є «непереконливими».

«Позиція виробників на четвертий рік війни – що це копійчані вироби, які продають сотні дилерів, і не можна за ними усіма простежити – вже не є переконливою. Шведські підшипники, японські компоненти – все це має припинятися», – зазначив Владислав Власюк.

За його словами, найефективнішим способом боротьби з обходом санкцій є повна заборона експорту певних категорій товарів до третіх країн, які є посередниками.

«Окрема велика частина роботи – це шляхи постачання. Не впевнений, що посередників в третіх країнах можна ефективно охопити санкційними засобами. Правильніше рухатися від виробника і через повну заборону на експорт відповідних категорій товарів до певних країн. Це те, що ми хотіли побачити в 19-му пакеті. Ми надали Єврокомісії багато матеріалів та виділили цілі категорії товарів, експорт яких з ЄС і до яких країн в першу чергу вважаємо за потрібне заборонити. Ці країни, через які Росія завозить компоненти, давно відомі – Казахстан, ОАЕ, Туреччина, деякі інші країни насамперед з того регіону», – підкреслює Владислав Власюк.

Окремою проблемою Власюк назвав Китай: «Він є посередником, постачальником, виробником – усім разом. Також проблемою стає (і вона буде збільшуватися) спроможність Росії та Білорусі виробляти власні компоненти. Наприклад, в «Іскандерах», аналогічних тому, що прилетів по будинку уряду, вже стоять російські мікрочипи на білоруських платах. Раніше це були російські плати з китайськими або американськими мікрочипами».

Владислав Власюк зазначив, що Україна надала Єврокомісії матеріали для розширення списку заборонених до експорту товарів.

«Треба дивитися вперед, прогнозувати розвиток ВПК відповідних країн, які технології, засоби виробництва, витратні матеріали потрібні їм, і перекривати це вже зараз. І тут можна тільки вітати рішення ЄС про розширення списку товарів подвійного призначення», – підсумував Владислав Власюк.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Євросоюз нарешті анонсував заходи, які міститимуться в 19-му пакеті санкцій проти Росії. Їх прийняття за сприятливих обставин очікується вже цього тижня.

Підготовка до ухвалення чергового пакету тривала ще з липня, коли було прийнято попередній. Ухвалення 19-го було дещо відтерміновано через вимоги президента США Дональда Трампа до Євросоюзу запровадити 100% тарифи на товари з Китаю та Індії через купівлю ними російської нафти. Також Трамп закликав самі європейські країни нарешті відмовитися від купівлі російських енергоносіїв. 

росія санкції війна безпілотник

