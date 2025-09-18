Головна Країна Події в Україні
Росія побудувала ще один пусковий майданчик для «шахедів»: де розташований

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Росія побудувала ще один пусковий майданчик для «шахедів»: де розташований
фото з відкритих джерел

Росіяни активно створюють подібні майданчики не лише в прикордонних регіонах, але й на ТОТ України

У Брянській області, всього за 35 кілометрів від українського кордону, російські війська збудували новий пусковий майданчик для дронів-камікадзе Shahed. Це стало відомо завдяки супутниковим знімкам, оприлюдненим оглядачем Brady Africk у його акаунті на платформі X, пише «Главком».

На світлинах видно розгалужену інфраструктуру пускового комплексу, розташовану між селами Война, Олешок, Голишина, Живий Ключ та Мартинівка.

Знімки демонструють наявність чотирьох складських зон, прихованих у високих капонірах, а всередині них можна побачити конструкції, схожі на навіси.

Крім того, є дві пускові ділянки, оснащені катапультами для запуску дронів.

Росія побудувала ще один пусковий майданчик для «шахедів»: де розташований фото 1
фото: Maxar via SkyfiApp

Російські війська активно створюють подібні майданчики не лише в прикордонних регіонах, але й на тимчасово окупованих територіях України. Наприкінці літа 2025 року був зафіксований ураження подібного об'єкта на аеродромі «Приморсько-Ахтарськ», розташованому на півдні Росії.

Проєкт Dnipro також виявив два додаткові комплекси в Орловській та Брянській областях. Один із них, розташований в Орловській області, за 175 км від кордону з Україною, є головним пусковим майданчиком для російських далекобійних дронів і одним з найбільших подібних об'єктів.

Саме тут російський телеканал «Звезда» знімав пропагандистський репортаж, демонструючи запуски дронів по Україні.

Інший комплекс знаходиться поблизу села Навля в Брянській області. Хоча він значно менший за розмірами, його інфраструктура схожа на головний об'єкт. На майданчику розміщено три бункери-склади, проте пускові установки відсутні – дрони запускають з автомобілів.

До слова, використання дронів-камікадзе під час атак на Україну різко зросло. Якщо три роки тому Росія могла застосувати 43 безпілотники за одну ніч, то цього місяця їхня кількість сягнула вже близько 800.

Це стало можливим завдяки масовому виробництву дронів на двох основних заводах у самій Росії, а також залученню регіональної влади, підприємств і навіть школярів до створення тактичних безпілотників. 

росія безпілотник

