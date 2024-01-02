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Генштаб уточнив дані щодо масованого ракетного удару по Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб уточнив дані щодо масованого ракетного удару по Україні
Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація станом на 18.00 2 січня

Триває 678-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Основний напрямок удару – столиця України. Жорсткі удари були й по Харкову.

За уточненою інформацією, протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряною обороною знищено 107 повітряних цілей: 35 із 35 ударних БпЛА типу Shahed-136/131, 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 із 3 крилатих ракет «Калібр».

Також ворог завдав 66 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Shahed-136/131, здійснив два обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та понад 100 постраждалих і поранених цивільних осіб, серед яких і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Костянтинівка, Володимирівка, Кияниця, Степок, Новодмитрівка Сумської області; Охримівка, Бологівка, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед яких Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога неподалік Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Авіаційних ударів зазнали Новоданилівка та Оріхове Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Залізничне, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Червоного Маяка Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Тягинка, Херсон та Білозерка Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби окупанти здійснили вісім безуспішних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари по позиціях окупантів

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два зенітно-ракетні комплекси, артилерійську систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Теги: Генштаб ЗСУ фронт Україна війна

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