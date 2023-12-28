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Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
Ворог не відмовляється від наміру вибити ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення

Триває 673-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 42 бойових зіткнення. Ворог завдав два ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарні та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Студенок, Волфине, Миропілля, Угроїди, Рясне, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Кам'янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Гостре, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Сили оборони відбили дві атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Полтавка, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Херсон, Софіївка та Станіслав Херсонської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції наших військ, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат. Українські воїни стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби та два склади боєприпасів противника.

Теги: Генштаб війна окупанти ЗСУ

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