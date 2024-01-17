Кулеба пояснив, чому Україну не хвилюють вибори президента США

Кулеба: «Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я»

Як зазначив Кулеба, США зацікавлені в підтримці України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що його не турбує ім'я наступного президента Сполучених Штатів Америки. Адже Україна працюватиме з будь-яким американським лідером. Про це розповів глава МЗС України у Давосі.

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«Мене не так турбує ім'я наступного президента США, як стан американського суспільства та американської політики наступного дня після виборів. Ми будемо працювати з будь-яким наступним президентом, яким би не було його чи її ім'я, тому що ми знаємо, що США не відійдуть від своєї стратегії щодо України», – наголосив Кулеба.

Дипломат розповів, що якщо у США буде новий президент, то можливі спроби скоригувати політику щодо України. Але наша країна не залишиться без підтримки, бо вона в інтересах самих США.

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За словами Кулеби, зараз у Конгресі відбувається рутинна демократична бюрократія. І для того, щоб ухвалювати рішення, потрібні переговори. Але відданість демократії «врешті-решт переможе».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах в Айові. Трамп отримав найбільшу кількість голосів від учасників кокусів від Республіканської партії.

Кокуси – більш традиційна та неформальна процедура. Вони проходять у формі зборів членів конкретної партії у певний день та час, учасники яких висловлюють свої переваги щодо кандидатів у президенти США та обирають делегатів на партійні з'їзди. Такі збори зазвичай проводять увечері, після завершення робочого дня у громадських місцях – це можуть бути бібліотеки, школи тощо. або приватних будинках. Після обговорення кандидатур від партії учасники кокусу голосують своїх фаворитів: виборці-члени Демократичної партії нерідко роблять це відкрито, але в республіканських кокусах кандидатів частіше визначають таємним голосуванням.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.