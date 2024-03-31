Ракетний удар по Львівщині: під завалами знайшли тіло загиблого

Рятувальники продовжують пошукові роботи

У неділю, 31 березня, російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині крилатими ракетами. Внаслідок атаки загинули дві людини – під час пошукових робіт знайшли тіло ще одного чоловіка. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у своєму Telegram-каналі.

«На жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним», – написав Козицький.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Нагадаємо, у неділю вранці російські окупанти атакували Львівщину крилатими ракетами. Унаслідок цього загинув чоловік.

У ніч проти 31 березня російські загарбники атакували Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Наші захисники неба знищили 18 із 27 ворожих цілей.

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі. Відомо про двох постраждалих.