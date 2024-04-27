Наші військові ефективно знищили ворога використавши імпровізовану розробку

США виділяють 1,5 мільярда доларів на закупівлю саме української техніки та зброї для ЗСУ

Заступник глави Пентагону Білл ЛаПланте підтвердив раніше «засвічену» інформацію про те, що для пуску ракет HARM для знищення ворожих ЗРК та радарів, або ж скидання керованих авіабомб наші пілоти на радянських винищувачах застосовують буквально iPad, або ж інші комерційні планшети.

Скажімо так – ще коли тільки на перших порах йшла мова про адаптацію західного озброєння під літаки радянського стандарту в ЗСУ, то уже тоді було відомо, що США мають певний набір програмного забезпечення, який може «перепрошити» будь-який літак під будь-яку зброю.

Але при цьому треба було все рівно вирішувати дві базові технічні проблеми: як переробити пілони для підвіски, і що міняти в бортовому обладнанні.

В теорії, радянські літаки в строю ЗСУ треба було б переробляти повністю, але на це часу ні в кого нема.

Тому й пішли імпровізованим варіантом, коли програми для пуску західних ракет чи бомб просто ставляться на комерційний варіант. Головне, що це працює та приносить втрати окупантам.

***

Ще є одна новина, дуже вагома саме про наші збройні успіхи.

Виявилось, що в погодженому бюджеті на допомогу від США на 61 мільярд доларів для України є зокрема 1,5 мільярда доларів на закупівлю саме української техніки та зброї для ЗСУ.

Це орієнтовно мінімум 10% від нашого власного бюджету на вітчизняну зброю, і заодно це можна вважати своєрідним визнанням успіхів українського ОПК.

***

Із того, що наразі відомо за напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Ворог прагне «вижати» для себе хоч якийсь вагомий тактичний успіх в Очеретиному, що кинув у цей район навіть підрозділи новосформованої 27-ої дивізії, яка раніше не брала участі в боях.

Бахмутський напрямок

А отут важливо, що попри усі спроби армії РФ просуватись вперед, лінія боєзіткнення тримається вцілому стабільно, і навіть є повідомлення про окремі тактичні успіхи бійців ЗСУ.

Новопавлівський напрямок

Наступ росіян на даний момент тут не має результатів.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Є повідомлення, що в районі Тернів вдалось навіть взяти групу росіян в полон; водночас, ворог продовжує удари з повітря по Харківщині з явним наміром пошкодити лінії комунікацій ЗСУ.

Південь загалом

Є повідомлення про активне використання нашої штурмової авіації для знищення ворога.