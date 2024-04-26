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Київ терміново евакуює дві лікарні у зв'язку із загрозою удару ворога

Ірина Міллер
glavcom.ua
Київ терміново евакуює дві лікарні у зв'язку із загрозою удару ворога
фото Суспільне

Влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці

Місто терміново розпочинає евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. 

Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці.

Місто звернулося до СБУ, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживає для збереження життя й здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень.

Нагадаємо, у селі Івашки Золочівської громади на Харківщині завершена примусова евакуація родин із дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, дев‘ять сімей, у яких виховуються 15 неповнолітніх, за попередньою домовленістю розмістять у межах Харківської області, також евакуйованим нададуть матеріальну підтримку.

Евакуація з інших населених пунктів – продовжується. Нині обовʼязкову евакуацію родин із дітьми оголошено у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини. На цих територіях перебуває 182 дитини. 

Нагадаємо, російські пропагандисти вигадали новий фейк про те, що нібито влада виселяє лю 

У Центрі нагадали, що росіяни ще з початку війни звинувачують ЗСУ у начебто використанні цивільних об’єктів як «живого щита». За їхніми словами, жодного «виселення» насправді не відбувається. Нині через постійні обстріли у прикордонних населених пунктів поблизу Росії триває евакуація сімей із дітьми.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харків і область є для Кремля пріоритетом

Крім того, росіяни від імені українських рятувальників поширюють неправдиву інформацію про евакуацію Харкова через «загрозу можливого оточення».

Як відомо, Рада оборони Харківщини ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з 47 прифронтових населених пунктів області.

Теги: інтернет військові влада відео провокація евакуація

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