Головний рабин Москви покинув Росію через війну в Україні

Сам рабин не коментує події

Головний рабин Москви Пінчас Гольдшмідт покинув Росію після того, як влада зажадала публічно підтримати війну в Україні. Про це повідомила невістка рабина Авітала Чижик-Гольдшмідт в Twitter.

За її словами, спочатку Гольдшмідт і його дружина Дара вирушили у Східну Європу, а саме в Угорщину, щоб зібрати кошти на допомогу біженцям, пізніше сім'я полетіла в Ізраїль, оскільки батько рабина був госпіталізований в Єрусалимі.

Як йдеться у французькій газеті, знімок якої опублікував журналіст, Гольдшмідт покинув Росію на початку травня. Його замінив на посаді головного рабина Москви Давид Юшуваєв. Чижик-Гольдшмідт додала, що після відмови від громадської підтримки «спецоперації» батьки її чоловіка «перебувають у вигнанні з громади, в якій любили, будували і виховували своїх дітей більше 33 років».

Авіталь Чижик-Гольдшмідт живе в Нью-Йорку і працює журналістом. Сам рабин не коментує події і нещодавно був переобраний головою Московської хоральної синагоги.

Головний рабин Росії Берель Лазар також невтішно висловився про спецоперацію, але залишився в Росії.

Нагадаємо, посол України звернувся до Ізраїлю з важливим проханням.

Як повідомлялося, Ізраїль надасть українцям, які виїхали з країни у зв'язку з війною, дозвіл легально влаштуватися на роботу.