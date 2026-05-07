На кордоні з Росією палають тисячі гектарів лісу (відео)

Через ворожі обстріли на прикордонні вже випалено 2400 га лісу

Через безперервні ворожі обстріли у прикордонних районах Чернігівської області виникла масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив уже близько 2400 га насаджень, проте лісівники не можуть дістатися до епіцентру займання через постійну небезпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державне підприємство «Ліси України».

Загоряння зафіксовано на територіях Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва. Пожежа охопила п’ятикілометрову зону безпосередньо біля кордону з РФ.

«Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію», – йдеться в повідомленні.

Ця територія є вкрай небезпечною через:

постійні обстріли з боку окупантів;

високу замінованість лісових масивів;

ризик роботи ворожих диверсійних груп.

Наразі всі сили лісової охорони кинуто на створення мінералізованих смуг та локалізацію вогню, щоб не допустити його поширення вглиб території України.

pic.twitter.com/OzM0oitg7O — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 7, 2026

«Важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі. Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що ми не маємо можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі дрони», – заявили на підприємстві.

«Главком» писав, що на Закарпатті триває ліквідація великої лісової пожежі поблизу селища Воловець Мукачівського району. Станом на ранок 6 травня вогонь пройшов площу близько 75 га в урочищі Кілиця. Ситуація залишається складною, вогонь не вдається приборкати. Повідомлення про загоряння лісу на схилах Боржавського хребта надійшло до Служби порятунку напередодні. Через складний рельєф, засушливу погоду та сильні пориви вітру полум’я швидко поширилося високогір’ям.