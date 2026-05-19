Сі Цзіньпін здивував Трампа несподіваною заявою про війну в Україні

Китайський лідер сказав Трампу, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну

Під час нещодавніх закритих переговорів у Пекіні лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що глава Кремля Володимир Путін «може зрештою пошкодувати» про своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За даними видання, китайський лідер висловив ці зауваження під час широких переговорів, які торкалися теми України, а також пропозиції американського президента про те, що він разом з Путіним та Сі повинні співпрацювати проти Міжнародного кримінального суду.

Аналітики видання пишуть, що нинішні висловлювання Сі Цзіньпіна стали значно жорсткішими та відвертішими порівняно з його попередніми переговорами із західними лідерами. Раніше китайський лідер утримувався від будь-яких особистих оцінок дій Путіна та перебігу війни.

Водночас сам факт такої оцінки в розмові з американським президентом видання розцінює як помітний сигнал на тлі складної геополітичної ситуації. За інформацією джерел, під час переговорів також обговорювалися питання глобального балансу сил і подальших кроків великих держав у контексті війни в Україні.

Офіційно ні Пекін, ні Білий дім не коментували зміст цих розмов. Адміністрація Трампа обмежилася загальними підсумками саміту, не підтвердивши і не спростувавши обговорення Путіна або війни в Україні.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами. Путін підкреслив, що Росія і Китай «впевнено дивляться в майбутнє» і активно розвивають контакти в різних сферах – від політики до оборонної сфери. Він вказав на налаштованість китайського лідера Сі Цзіньпіна на довгострокову співпрацю з Росією.

Нагадаємо, під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР.