Зеленський розповів про наслідки атаки РФ по українських містах

Максим Бурич
Зеленський: Треба Росії завершувати цю свою війну
фото: ДСНС України

Зеленський: «Десятки людей постраждали від російських ударів сьогодні»

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані щодо чергового масштабного удару російських окупантів. Під ворожим вогнем опинилися Дніпро, Одеса, Миколаївщина, Запоріжжя та Харківщина. Внаслідок атак десятки людей отримали поранення, зафіксовано влучання у житлові будинки та критичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на Володимира Зеленського.

За словами президента, Росія випустила проти України понад 200 безпілотників, переважно типу «шахед», а також застосувала балістичні ракети. Зранку терор продовжився – ворог спрямував ще близько 30 ударних дронів по різних містах країни.

«Зараз у лікарнях у Дніпрі перебувають семеро людей після російського удару по місту. Пʼятеро госпіталізовані в Одесі, і двоє з них у важкому стані. Було поранено людину на Харківщині. Десятки людей постраждали від російських ударів сьогодні. Всім надається необхідна допомога», – розповів Зеленський.

Від ранку було ще близько тридцяти ударних дронів. Били по різних наших містах. На Миколаївщині атакували об’єкти енергомережі, і тисячі сімей залишилися без світла. В Одесі були влучання по житлових будинках. У Дніпрі знищили автобус, пошкодили житловий будинок, магазин і легкові машини. Є пошкодження від атаки в Запоріжжі.

Володимир Зеленський наголосив, що безпека Україні потрібна щодня, оскільки Росія не припиняє щоденний терор ні на мить. Ключовим фактором примусу агресора до миру Президент називає постійний тиск.

«Треба Росії завершувати цю свою війну, і це забезпечує лише тиск на неї. Тиск не повинен знижуватись, і санкції мають працювати. Вдячний усім, хто допомагає Україні та українцям», – підкреслив глава держави.

Наразі всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога, тривають роботи з відновлення енергопостачання в уражених регіонах.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, російська терористична армія атакувала Дніпровський район. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі. 

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
