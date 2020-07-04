Використані маски треба тримати в пакеті три доби, – Мінприроди



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«Більшість європейських країн розробили рекомендації щодо поводження з такими відходами» - Абрамовський

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів радить викидати використані маски, які 72 години полежали у пакеті

Використані захисні маски й рукавички у домашніх умовах достатньо потримати 72 години у поліетиленовому пакеті, після чого їх можна буде просто викинути у сміттєвий контейнер.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив під час спільного онлайн-брифінгу з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

За словами Абрамовського, більшість європейських країн розробили рекомендації щодо поводження з такими відходами. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також дійшло висновку, що у даному питанні ефективнішими стануть не адміністративно-регуляторні заходи, а досить прості у виконанні рекомендації.

«Ми вивчили європейський досвід та прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а розробити рекомендації щодо утилізації використаних рукавичок та масок у домогосподарствах. Зокрема, ми рекомендуємо такі відходи складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин», – сказав міністр.

Якщо ж маска і рукавички від інфікованої людини, яка перебуває вдома на самоізоляції, то для впевненості, що вірус не пошириться, необхідно додати ще 2 пакети і щільно зав’язати. Тримати також 72 години, а після цього їх можна викинути у загальний контейнер для муніципальних відходів.

«Це європейський досвід, який себе зарекомендував. Наприклад, аналогічні рекомендації діють у Великобританії: необхідно щільно зав’язати використані маску та рукавички в пакет, потім ще в один маркований пакет і в будь-якому місці витримати не менше 72 годин», – додав Абрамовський.

Також він уточнив, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України задля збереження навколишнього середовища рекомендує за можливості використовувати багаторазові захисні маски.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).

За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.

Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.