Головна Думки вголос Зоя Казанжи
search button user button menu button
Зоя Казанжи Громадський діяч

Що не так з державними нагородами в Україні

glavcom.ua
Україна має мати десяток нагород. І нагородженими мають бути ті, хто справді заслуговує
фото з відкритих джерел

В країні, яка все ще має високий рівень корупції, будь яку нагороду і звання можна купити або домовитись про них

Я вважаю, що нагороди всім підряд і звання «заслужених/народних» – це дно бездонне.

Поясню на власному прикладі.

Якщо брати до уваги грамоти і пам’ятні знаки, то я, наприклад, ніколи і нікому не доведу, що я допомагала і допомагаю ЗСУ. Але я і не збираюсь доводити.

Я розумію ті підрозділи і тих командирів, які щиро прагнуть віддячити волонтерам за їхні зусилля і титанічну працю. Це людяно, звісно. Це багатьох заохочує і мотивує допомагати далі. Це вдячно.

І тут, звісно, кожний має вирішити для себе – приймати чи ні.

Я точно не волонтерка. Я просто допомагаю. Волонтерство – це покласти своє життя на жертовник. Це цілодобово і самовіддано. Це стан і поклик душі. Я кажу про нинішнє військове та гуманітарне волонтерство. І я так не вмію. Це – чесно.

Кожного разу, особливо на початку вторгнення, командири писали: напиши, як тебе по-батькові, ми підготуємо грамоту/знак, бо ми хочемо віддячити, як можемо. Я їх розуміла, теж була вдячна. Але ні. Категорично.

Мені привезли на зустрічі і власноруч передали:

  • один пам’ятний знак-емблему підрозділу на склі + розкішний букет жовтих тюльпанів;
  • одну пам’ятну медаль підрозділу;
  • одну пам’ятну медаль іншого підрозділу.

Я їх прийняла лише тому, що ставати в позу і бігати, щоб мене доганяли віддати, не комільфо. Подякувала, пояснила позицію і заховала. Можливо, онуки колись знайдуть.

В 2014 році, коли я працювала в ОДА, ми відмінили на кілька місяців всі нагородження, окрім нагородження військових і волонтерів. Треба було і нагородження волонтерів припинити.

Тепер про мою позицію, яку я неодноразово озвучувала, року з 2008 точно.

В країні, яка все ще має високий рівень корупції, де багато питань вирішуються не по совісті і по закону, будь яку нагороду і звання можна купити або домовитись про них

Вже років 25 я могла би жити зі званням «заслуженої журналістки». За це мені не треба було навіть ніяких грошей платити – кілька разів пропонували тодішні впливові люди.

Я не засуджую тих свої колег, хто має такі звання. А вас, чесно, кажучи, до фіга. Вибачте.

Я не ідеальна. У мене купа гріхів і провтиків. Але мені особисто було б соромно мати якісь журналістські нагороди, крім професійних. От якраз професійні у мене є.

Нагороджені владою, обласкані податковими чи поліцейськими структурами журналісти – це оксюморон. Журналістика – це завжди пошуки правди. Це завжди опозиція до влади. Але тут кожний вирішує для себе. В нашій країні.

В 2014 році мені пропонували нагородити мене орденом княгині Ольги. Я спитала: – А за що?

Знаєте, якою була відповідь? – Є така можливість. Одеса, всі ваші двіжняки, чому ні?

В 2014 році я сама лобіювала нагородження місцевих волонтерів. Зараз би не стала. Ти або робиш, служиш своїй країні не за нагороди, або ні.

Я знаю, що в країні можна купити будь яке звання, нагороду, дисертацію і так далі. Всі ці совкові структури і досі існують, зжираючи купу ресурсу.

Війна би мала все змінити. Можливо, все змінилось. Я орієнтуюсь лише по даним із відкритих джерел, і там все сумно.

Але я точно знаю, що зараз ми маємо можливість не лише перейменовувати вулиці, а ще і навести лад в царині нагороджень.

І призупинити, блін, будь які нагородження, крім військових. Хоча там, впевнена, теж існує різне – я знаю випадки, коли в нагородні листи вписують командирів, які не мають відношення до військових операцій, але ж вони командири.

Призупинити, поки не скасували оце все дебілоїдство радянських часів.

А у нас поки що в Героях України Вячеслав Богуслаєв, Тетяна Засуха, Юрій Бойко, Володимир Литвин, Валентин Ландик, Надія Савченко і так далі. У нас, якщо ви не знали, зрадник Борис Дейч в Героях України. Помер в Москві, не дожив 2 дні до повномасштабного вторгнення.

Зате, наприклад, Указ Президента про Героя України Бандеру визнаний незаконним і скасований згідно з постановою Донецького окружного адміністративного суду від 2 квітня 2010 року та ухвалою ВАСУ від 2 серпня 2011 року.

Країна має мати десяток нагород. І нагородженими мають бути ті, хто справді заслуговує – унікальні люди з унікальними заслугами перед країною.

Так, як прийнято в цивілізованому світі. А не так, як прийнято там, звідки ми намагаємось вирватися.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: державні нагороди онуки засуха опозиція Володимир Литвин Юрій Бойко Одеса Надія Савченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські ліберали все ще мріють, що Росія врятується від розпаду
«Сохраните нам Россию!» Україна має жорстко реагувати на подібні заяви
13 лютого, 15:05
«Антипутінська» опозиція часто мислить так само імперськи і шовіністично, як і путінські еліти
Чи винні «хороші росіяни» у діяннях Путіна?
21 лютого, 08:00
Новобудови із підземним паркінгом користуються найбільшим попитом серед українців
Де в Україні найдорожчі та найдешевші квартири: статистика
14 лютого, 23:00
На Одещині ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго працюють 24/7
Три області сьогодні весь день будуть зі світлом
8 лютого, 11:08
Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми
Шмигаль доручив розробити санкції РНБО проти Бойка
7 лютого, 17:22
У Криму розробляють план як звыльнятимуть Одесу
У Криму розповіли, як готуються звільняти Одесу від «нациських окупантів»
17 лютого, 17:47
Суд заочно арештував колишнього першого заступника Труханова
Суд заочно арештував колишнього першого заступника Труханова
22 лютого, 11:59
Бойко вважає скандального Трухіна народним героєм
Бойко вважає скандального Трухіна народним героєм
24 лютого, 13:21
McDonald’s відновить роботу в південній і східній частинах України
McDonald’s відновить роботу ще в декількох областях України
2 березня, 15:21

Зоя Казанжи

Що не так з державними нагородами в Україні
Що не так з державними нагородами в Україні
Бахмут. Що не так з людьми, які відмовились від евакуації
Бахмут. Що не так з людьми, які відмовились від евакуації
Скільки мають отримувати українські захисники
Скільки мають отримувати українські захисники
Ракети не можуть захопити міста
Ракети не можуть захопити міста
Протести в Ірані та Росії. Головна відмінність
Протести в Ірані та Росії. Головна відмінність
Уроки чеченської війни. Що ми маємо знати
Уроки чеченської війни. Що ми маємо знати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
У петербурзькому аеропорту екстрено сів винищувач із ракетою під крилом (фото)
59K
«Бавовна» в Підмосков’ї та масштабна повітряна тривога: головне за ніч
31K
ЗСУ здійснюють обмежений тактичний відхід у Бахмуті – ISW
20K
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
20K
Нічна атака дронів: деталі ударів по Дніпропетровщині
16K
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб

Новини

Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Сьогодні, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
3 березня, 07:24

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту