Суд заочно арештував колишнього першого заступника Труханова

Кучука підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від злочинної організації бізнесменів Кауфмана і Боруховича

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука, якого НАБУ і САП підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від злочинної організації бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександра Боруховича. Про це повідомляє пресслужба САП.

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21 лютого слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з учасників злочинної організації, яка тримала на контролі посадовців Одеської міської ради, бюджетні витрати міста, діяльність місцевих комунальних підприємств та вчиняла інші корупційні злочини, а саме колишньому першому заступнику міського голови Одеси.

«Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

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Слідство встановило, що з осені 2021 року учасники злочинної організації контролювали питання забудови в Одесі, розпорядження коштами місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їхню взаємодію з приватним сектором ринку. Фактично злочинна організація тримала під контролем усі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, які й забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування.

Дії колишнього заступника кваліфіковані за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК України.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, проте за даними ЗМІ мова йде про колишнього першого заступника міського голови Одеси Михайла Кучука.

Нагадаємо, 5 грудня 2022 року НАБУ і САП затримали бізнесменів Кауфмана і Грановського. За версією слідства, восени 2021 року, після викриття детективами НАБУ та прокурорами САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з'явилася нова.

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Ця організація взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких взаємодія з забудовниками, закупівлі коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств, інші аспекти взаємодії з бізнесом. Задля безперебійності реалізації поставлених цілей організатори налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування.