Литва ініціює нові справи в МКС через удари РФ по енергетиці України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду із закликом видати нові ордери на арешт російських посадовців, причетних до систематичних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, пише «Главком».

У листі до МКС глава литовської дипломатії наголосив, що масовані атаки Росії мають на меті залишити українське населення взимку без електроенергії, тепла та води, що свідчить про навмисне заподіяння шкоди цивільним.

«Ці дії не можна трактувати інакше, ніж свідомий намір фізично знищити українців як національну групу», – зазначив Будріс. За оцінкою Литви, такі удари можуть бути предметом розслідування не лише як воєнні злочини, а й як злочин геноциду.

Міністр закликав МКС не лише видати нові ордери на арешт представників керівництва Росії, відповідальних за атаки на енергетичні об’єкти, а й розширити вже чинні ордери, включивши до них додаткові міжнародні злочини, зокрема геноцид.

У заяві наголошується, що систематичні удари по цивільній інфраструктурі є грубим порушенням Женевських конвенцій. Литва підкреслила свою відданість міжнародному праву та закликала інші держави підтримати притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, 29 січня, президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами у Білому домі заявив, що він особисто звернувся до Путіна з проханням не атакувати України певний час.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація нібито погодилася на прохання президента США Дональда Трампа тимчасово утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

До слова, президент України Володимир Зеленський чітко окреслив позицію держави щодо можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, якщо Росія не битиме по українській енергетиці – генеруючій або будь-якій іншій, – Україна у відповідь не завдаватиме ударів по російських енергооб'єктах.