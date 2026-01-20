Головна Спорт Новини
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Боксер підписав контракт зі своїм попереднім промоушеном у 2013 році
фото: Talksport

Після завершення угоди з «K2 Promotions» боксер перебуває в статусі вільного агента 

Директор команди Олександра Усика, Сергій Лапін, офіційно підтвердив наявність діалогу з президентом UFC Дейною Вайтом щодо можливого переходу чемпіона до новоствореного боксерського промоушену «Zuffa Boxing». Про це повідомляє «Главком».

За словами Лапіна, інтерес з боку Вайта є реальним, і наразі сторони обговорюють деталі, які поки не розголошуються публічно. Команда Усика бачить у цій співпраці шанс вивести бокс на якісно новий рівень організації та залучення аудиторії. У цьому вбачають приклад того, як Вайт свого часу перетворив «старе ММА» на глобальну імперію UFC. Лапін наголосив, що якщо формат змагань та фінансові умови збігатимуться з інтересами чемпіона, ринок побачить «хід, якого ніхто не очікує». Варто зазначити, що «Zuffa Boxing» є спільним проєктом за участі представників Саудівської Аравії (Туркі Аль аш-Шейха) та керівництва WWE, що робить цей майданчик максимально привабливим для топових спортивних подій.

Усик наразі перебуває в статусі вільного агента після завершення співпраці з «K2 Promotions», що дає йому повну свободу в обранні партнерів. Співпраця з «Zuffa Boxing» могла б стати ідеальною платформою для організації потенційного бою з Деонтеєм Вайлдером у Лас-Вегасі або Техасі під егідою нової боксерської «машини» Дейни Вайта. Хоча офіційних контрактів ще не підписано, Сергій Лапін запевняє, що переговори ведуться професійно та спокійно. Усик, якому в січні 2026-го виповнилося 39 років, планує боксувати ще принаймні два роки, орієнтуючись лише на масштабні поєдинки, які стають світовими подіями. 

Нагадаємо, що одіозний суперник Усика Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг. «2026-й – рік повернення короля. Я трохи відійшов убік, але тепер я знову в строю. Мені 37 років і я готовий знову йти в бій. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші», – написав Ф'юрі в соцмережах. Ф'юрі заявляв про припинення виступів чотири рази – у листопаді 2013-го, у липні 2017-го, у квітні 2022-го та січні 2025-го.

