Символ Росії 2018 року - діти, над яким знущаються путінська поліція

Дорослі люди Росії, ау! Мами і тата, де ж ви? Доки все це терпіти будете?

Мовою оригіналу Шесть лето прошло. От инаугурации до инаугурации. От Болотной – до акции «Он нам не царь». Знаете, что изменилось? 6 мая 2012 на Болотной «винтили» взрослых молодых людей. 5 мая 2018 года по всей стране расправлялись с детьми. Все, наверное, уже десятки раз

Дорослі люди Росії, ау! Мами і тата, де ж ви? Доки все це терпіти будете?

Мовою оригіналу

Шесть лето прошло. От инаугурации до инаугурации. От Болотной – до акции «Он нам не царь». Знаете, что изменилось? 6 мая 2012 на Болотной «винтили» взрослых молодых людей. 5 мая 2018 года по всей стране расправлялись с детьми.

Все, наверное, уже десятки раз видели эти жуткие снимки. И все равно – закрываю глаза и снова мысленно вижу, как двое в штатском ведут к полицейскому автомобилю маленького мальчика, руки за спину, будто особо опасного преступника. Вот он, символ России образца 2018 года.

Вот еще один негодяй в форме, готовый на службе режиму не пощадить даже ребенка, толкает перед собой тщедушного подростка, вывернув ему руку за спину. Даже не таится — бесстыжая его морда обошла весь мир, а ему хоть бы хны.

А вот еще одна жертва блюстителей путинской стабильности: совершеннейший ребенок, по-детски пухлый еще, в очках, этакий «ботаник» с трогательным ярко-желтым рюкзачком за плечами, как загнанный зверек, с выражением ужаса на лице, пытается на четвереньках убежать от двух «космонавтов» в полной выкладке – но не тут-то было, сейчас схватят и потащат.

Эти – о, эти тащить и не пущать умеют! Вот уже тащат – на еще одной совершенно пронзительной фотографии – сразу двоих, мальчика и отчаянно вцепившуюся девочку, которая рыдает, обнимает его, не дает себя с ним разлучить.

А вот крупным планом кованый сапог ОМОНовца припечатывает к питерской мостовой голову еще одного несчастного – слава Богу, видно, что не ребенка, но так уж ли это важно?!

Гляжу на весь эту подлость и мерзость из своего киевского далека, и не могу в очередной раз не вспомнить: четыре с половиной года назад, после того, как в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года в центре Киева «слуги порядка» жестоко разогнали, избили в кровь несколько десятков школьников и студентов, протестовавших против отказа ныне беглого экс-президента Януковича подписать обещанное соглашение об ассоциации с ЕС, на следующий день на улицу вышли взрослые – вышел весь Киев.

Вышли уже не за Евросоюз или против Таможенного союза с Россией – вышли за детей. Вышли и те, кто был против Януковича, и те, кто раньше был за него. Вышли против власти, которая смеет поднимать руку на безобидных мальчишек и девчонок. После этого, на самом деле, у той власти больше не оставалось никаких шансов.

Взрослые люди России, ау! Мамы и папы, где же вы? Доколе все это сносить будете?

Ну ладно, я понимаю, что вам наплевать, кто вами правит уже дольше, чем Брежнев, и будет править еще минимум шесть лет.

Я понимаю, что вы научились, как мы когда-то при Брежневе, жить в параллельной реальности, спрятавшись в «экологическую нишу», где, как вам кажется, нет ни Путина, ни его присных, ни прочих гадостей сегодняшней российской жизни, с которыми вы привыкли мириться или просто их не замечать.

Но неужели вы стерпите вот это – когда бьют и унижают ваших детей? Что еще нужно, чтобы вы проснулись?

Ведь вы действительно начинаете жить «севернее Кореи», как гласил самый меткий изо всех лозунгов, увиденных мною с репортажах с улиц российских городов в эти майские дни?

И самое смешное, что Северная Корея-то, похоже, вот-вот начнет, образно говоря, идти обратно на юг — семимильными шагами. И тогда вы рискуете остаться совсем одни в ледяной пустыне. Подумайте об этом.

Джерело: Эхо Москвы

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