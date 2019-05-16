Катар: як відносно невелика країна може протистояти тиску сусідів і успішно розвиватися

Створення нових союзів, посилення своєї армії, побудова інноваційної економіки - три драйвера подолання Катаром виклику з боку сусідів

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В преддверии двухлетнего «юбилея» катарского кризиса, полезно вспомнить о развитии этого конфликта, который иллюстрирует, как относительно небольшая страна может противостоять давлению соседей и успешно развиваться.

Это – Национальный музей Катара в г. Доха, открывшийся в 2019 году. Пожалуй, это один из наилучших ответов эмирата Катар на блокаду соседей, которой вот уже 2 года.

История вопроса

Катар – небольшое, но очень богатое государство на северо-востоке аравийского полуострова, граничащее на суше с Саудовской Аравией. Проводит достаточно активную внешнюю политику, в частности информационную. Так, в столице Катара, г. Дохе, базируется канал «Аль-Джазира». Также соседи Катара обвиняют его в том, что он поддерживает радикальные исламские движения, в частности «братьев-мусульман» и исламское государство.

5 июня 2017 года ряд государств, в частности Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром и подвергли его транспортной и эконмической блокаде по обвинению в поддержке террористов и во вмешательстве во внутренние дела других арабских стран. Сухопутная граница с Саудовской Аравией была перекрыта, и поставки продовольствия прекратились. Из 13 пунктов ультиматума, выдвинутого Катару, можно выделить 2основных: закрыть канал «Аль-Джазира» и прекратить сотрудничество с Ираном. Катар отверг все требования, поскольку счел надуманными и ложными все обвинения.

Мотив Саудовской Аравии был вполне ясен -приструнить соседа, особенно при благожелательном нейтралитете американского президента. Готовность Катара сотрудничать с Ираном, равно как и позиция «Аль-Джазиры», которая в свое время в позитивном ключе освещала события «арабской весны» раздражала ее соседей.

В то же время, несмотря на малочисленность вооружённых сил Катара, тот факт, что он является союзником США, чей контингент расположен на базе Эль-Удейд, не позволила его соседям проводит более агрессивную политику. Также постоянно укрепляющееся сотрудничество с Турцией, ограниченный контингент которой в рамках сотрудничества по борьбе с терроризмом находился в столице Катара, хоть и было дополнительным фактором раздражения для Саудовской Аравии (что выразилось в одном из требований ультиматума по выведению турецких сил из Катара), но был дополнительным сдерживающим фактором для враждебных соседей.

Строительство новых союзов

И тут Катар не то, чтобы начал писать новую главу в своей истории, но начал писать ее быстрее. Правящий шейх Тамим из династии Аль-Тани не поддался давлению соседей, и не бросился в объятия Ирана. Армия США и далее использует базу Эль-Удейд. Но с 1 января 2019 Катар вышел из ОПЕК и его участие в Совете сотрудничества стран Залива тоже под вопросом.

Также при поддержании отношений с Ираном – напомним, что в момент начала блокады Иран даже высказал готовность оказать продовольственную помощь Катару, - Доха в 2018 задекларировала готовность к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом.

При этом, в силу того, что Катар отныне не может быть уверен в стопроцентной поддержке со стороны США (ибо его противники тоже являются их региональными союзниками), он начал укреплять и военное сотрудничество с Турцией, которая также помимо некоторого усиления своего контингента уже в 2017 году построила тренировочный центр для пилотов вертолетов, где будет тренировать пилотов вооруженных сил Катара.

Обновляется авиационный и танковый парк, ведутся переговоры с РФ о приобретении комплексов С-400. В то же время, данный контракт может вызвать напряжение в отношениях Дохи и Вашингтона, а Саудовская Аравия готова применить силу, в случае покупки Катаром этих комплексов.

Новый рывок – инвестиции и инновации

Кроме создания новых военных союзов, Катар укрепляет экономические отношения с Турцией, декларируя намерения инвестировать в ее экономику. Несмотря на то, что в 2018 Австралия потеснила Катар на рынке сжиженого газа, Катар намеревается увеличить свои мощности по добыче к 2024 году приблизительно на 30 процентов. До 2023 года Катар намеревается инвестировать в экономику Германии, в частности в строительство LNG-терминала 10 млрд евро (при том, что инвестиции Катара в ведущие компании Германии уже составляют 25 млрд евро). Подобные вложения свидетельствуют о дальновидности катарской монархии, поскольку в связи с новыми экологическими правилами Международного морского союза в ближайшие годы может возрасти потребление сжиженого газа судовладельцами.

Парадоксальным образом, блокада ускорила курс Катара на инновации, на создание наукоемкой экономики. Еще несколько десятков лет назад представителями правящей династии был создан Фонд Катара, главным заданием которого была трансформация системы образования, особенно для женщин. Фондом был создан Город образования. В нем представлены более десятка филиалов известных зарубежных университетов – Джорджтаунский, Техасский и другие – в соответствии со специализацией каждого и потребностями Катара. Большинство студентов города – женщины, что разительно отличает Катар от соседних стран.

Деятельность канала «Аль-Джазира», который воспринимается как символ суверенитета, также отражает стремление правящей династии к глобальным целям – писать историю, а не просто быть ее частью.

Символом этого Катар делает не великолепные небоскребы, но университеты. Не бизнес-центры, но великолепную Национальную библиотеку Катара, открытую в 2017 году.

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Создание новых союзов, усиление своей армии, построение инновационной экономики – три драйвера преодоления Катаром вызова со стороны соседей. В случае с Катаром счастливое совпадение ресурсов, видения, ориентации на знания и решимости позволяют его династии успешно реализовывать модернизационную повестку, являя собой альтернативу остальным монархиям Персидского залива.

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