На що українці витрачають «ковідну» тисячу

Українці читають, але проблема справді в грошах

Про ковідну тисячу.

Не пов'язані між собою видання синхронно дають статистику: книжка в лідерах за витратами. Наша книгарня відчуває на собі – таки правда.

Що означає: книжка потрібна, люди читають, проблема справді в грошах.

Дайте українцям тисячу гривень бонус, дайте обмежений вибір, на що витратити – і виявиться: книжка доступніша за кіно, театри, музеї і подорожі. А далі є ось що. Моніторю, на які книжки ФБ витрачає ковідну тисячу і що читає ФБ.

Цього статистика не дасть. Читають переважно іноземних авторів. Не російських, переклади з різних мов. Перше місце – детективи. Друге – література з претензіями на хз що, бо хочецця ж казацця розумнішим за читача детективів. Третє місце – любовні романи, і тут – увага!!! – з'являються українські авторки.

Навіть так: Сандра Бравн, Нора Робертс, Джоджо Мойєс пасуть задніх на фоні української любови.

Якось так.

Читайте, українці.

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Джерело: блог Андрія Кокотюхи

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