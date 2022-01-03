На що українці витрачають «ковідну» тисячу
Українці читають, але проблема справді в грошах
Про ковідну тисячу.
Не пов'язані між собою видання синхронно дають статистику: книжка в лідерах за витратами. Наша книгарня відчуває на собі – таки правда.
Що означає: книжка потрібна, люди читають, проблема справді в грошах.
Дайте українцям тисячу гривень бонус, дайте обмежений вибір, на що витратити – і виявиться: книжка доступніша за кіно, театри, музеї і подорожі. А далі є ось що. Моніторю, на які книжки ФБ витрачає ковідну тисячу і що читає ФБ.
Цього статистика не дасть. Читають переважно іноземних авторів. Не російських, переклади з різних мов. Перше місце – детективи. Друге – література з претензіями на хз що, бо хочецця ж казацця розумнішим за читача детективів. Третє місце – любовні романи, і тут – увага!!! – з'являються українські авторки.
Навіть так: Сандра Бравн, Нора Робертс, Джоджо Мойєс пасуть задніх на фоні української любови.
Якось так.
Читайте, українці.
Джерело: блог Андрія Кокотюхи