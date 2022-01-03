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    Думки вголос

    На що українці витрачають «ковідну» тисячу

    • Андрій Кокотюха

      Письменник-белетрист

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    Книгарні перед Новим роком зіштовхнулись з небаченим ажіотажем - На що українці витрачають «ковідну» тисячу
    Книгарні перед Новим роком зіштовхнулись з небаченим ажіотажем
    фото з відкритих джерел

    Українці читають, але проблема справді в грошах

    Про ковідну тисячу.

    Не пов'язані між собою видання синхронно дають статистику: книжка в лідерах за витратами. Наша книгарня відчуває на собі – таки правда.

    Що означає: книжка потрібна, люди читають, проблема справді в грошах.

    Дайте українцям тисячу гривень бонус, дайте обмежений вибір, на що витратити – і виявиться: книжка доступніша за кіно, театри, музеї і подорожі. А далі є ось що. Моніторю, на які книжки ФБ витрачає ковідну тисячу і що читає ФБ.

    Цього статистика не дасть. Читають переважно іноземних авторів. Не російських, переклади з різних мов. Перше місце – детективи. Друге – література з претензіями на хз що, бо хочецця ж казацця розумнішим за читача детективів. Третє місце – любовні романи, і тут – увага!!! – з'являються українські авторки.

    Навіть так: Сандра Бравн, Нора Робертс, Джоджо Мойєс пасуть задніх на фоні української любови.

    Якось так.

    Читайте, українці.

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    Джерело: блог Андрія Кокотюхи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кіно література музеї статистика українці
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    На що українці витрачають «ковідну» тисячу