  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Морозов
рус
    Думки вголос

    У 2024 році українці обиратимуть «президента війни»

    Переможця в переговорах Путіна і Байдена не було - У 2024 році українці обиратимуть «президента війни»
    Переможця в переговорах Путіна і Байдена не було
    фото: The White House

    У Росії триватимуть репресії

    Мовою оригіналу

    Активность Байдена привела к тому, что теперь есть два сценария:

    1) Путин согласится на долгие рутинизированные консультации вокруг отдельных тематических переговорных треков (сами треки известны: кибербезопасность, дистанция между военными кораблями и самолетами, неразмещение ракет в 100-километровой зоне и т.д., а переговоры «о гарантиях» невозможны, по причине абсурдности таких «гарантий»),

    2) Путин хлопнет дверью после январского раунда, заявив, что «партнеры» отказываются от переговоров о гарантиях, «а другого нам не надо».

    Оба сценария имеют логику последствий

    При первом сценарии дипломатия Москвы должна будет интерпретировать происходящее как «позитивные подвижки» (иначе нет смысла сидеть в рутинизированных консультациях, которые могут тянуться три-пять лет), при этом на внутренний рынок Кремль будет продолжать поставлять «конфликт с Западом».

    В России будут продолжаться репрессии

    Но при этом плюсы первого сценария: а) хаотическая милитаризация на востоке Европы приостановится, б) Украине будет спокойнее, в) о чем-то мелком и полезном повышающем глобальную безопасность все-таки договорятся, г) кого-то «освободят», например, обменяют наконец Бута.

    При втором сценарии будет «как с ПАСЕ»: т.е. российская делегация вернулась в «совет Россия-НАТО» и после первого же заседания начала только изображать хлопанье дверью. А Путин и МИД будут продолжать разыгрывать карту «они не хотят дать нам надежных юридических гарантий нерасширения» и т.д.

    Последствия будут такие: а) американцы будут поддерживать дальше дискурс «Россия готовится напасть на Украину», и тогда «адские санкции» могут быть приняты уже во второй половине 2022 года, б) в России репрессии в такой ситуации пойдут еще веселее, в) в Киеве будут нервно готовиться к войне, перевооружаться, а Кремль будет жестко конфликтовать со всеми странами, которые оказывают военную поддержку Киеву.

    Если этот сценарий эскалации протянется полтора года, то в 2024 году украинцы должны будут выбирать «президента войны» (вместо Зеленского, либо сам Зеленский должен трансформироваться в «президента войны»), а новая каденция Путина начнется в ситуации, когда РФ закрепится в положении «Ирана».

    Вот так примерно дело обстоит на ближайшие два года. И третьего сценария нет.

    Текст сообщения, которое опубликовано на сайте Путина, по итогам беседы с Байденом 30 декабря, дает мало надежд на первый сценарий, и сильно встраивается в логику второго сценария.

    Читайте також:

    Джерело: блог Олександра Морозова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вибори війна Путін українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У 2024 році українці обиратимуть «президента війни»