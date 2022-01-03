У 2024 році українці обиратимуть «президента війни»

У Росії триватимуть репресії

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Активность Байдена привела к тому, что теперь есть два сценария:

1) Путин согласится на долгие рутинизированные консультации вокруг отдельных тематических переговорных треков (сами треки известны: кибербезопасность, дистанция между военными кораблями и самолетами, неразмещение ракет в 100-километровой зоне и т.д., а переговоры «о гарантиях» невозможны, по причине абсурдности таких «гарантий»),

2) Путин хлопнет дверью после январского раунда, заявив, что «партнеры» отказываются от переговоров о гарантиях, «а другого нам не надо».

Оба сценария имеют логику последствий

При первом сценарии дипломатия Москвы должна будет интерпретировать происходящее как «позитивные подвижки» (иначе нет смысла сидеть в рутинизированных консультациях, которые могут тянуться три-пять лет), при этом на внутренний рынок Кремль будет продолжать поставлять «конфликт с Западом».

В России будут продолжаться репрессии

Но при этом плюсы первого сценария: а) хаотическая милитаризация на востоке Европы приостановится, б) Украине будет спокойнее, в) о чем-то мелком и полезном повышающем глобальную безопасность все-таки договорятся, г) кого-то «освободят», например, обменяют наконец Бута.

При втором сценарии будет «как с ПАСЕ»: т.е. российская делегация вернулась в «совет Россия-НАТО» и после первого же заседания начала только изображать хлопанье дверью. А Путин и МИД будут продолжать разыгрывать карту «они не хотят дать нам надежных юридических гарантий нерасширения» и т.д.

Последствия будут такие: а) американцы будут поддерживать дальше дискурс «Россия готовится напасть на Украину», и тогда «адские санкции» могут быть приняты уже во второй половине 2022 года, б) в России репрессии в такой ситуации пойдут еще веселее, в) в Киеве будут нервно готовиться к войне, перевооружаться, а Кремль будет жестко конфликтовать со всеми странами, которые оказывают военную поддержку Киеву.

Если этот сценарий эскалации протянется полтора года, то в 2024 году украинцы должны будут выбирать «президента войны» (вместо Зеленского, либо сам Зеленский должен трансформироваться в «президента войны»), а новая каденция Путина начнется в ситуации, когда РФ закрепится в положении «Ирана».

Вот так примерно дело обстоит на ближайшие два года. И третьего сценария нет.

Текст сообщения, которое опубликовано на сайте Путина, по итогам беседы с Байденом 30 декабря, дает мало надежд на первый сценарий, и сильно встраивается в логику второго сценария.

Джерело: блог Олександра Морозова

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