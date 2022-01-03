Фантомні болі «Олів’є»

Інколи салат – це просто салат

Чому ми всі (без винятку) любимо цей салат. Дуже коротке пояснення.

Коли б ми буди французами чи британцями, у нас вже буди б написані десятки книг про майонезні салати, які ми всі споживаємо на Новий рік.

Якби ми були б російськими опозиціонерами (їхні опозиціонери не готові до такого), ми б створили величезний флешмоб: «Путін зрадник, бо він не їсть Олів’є».

Якби ми були американцями, ми б ввели санкції проти тих рестораторів, які подають цей салат.

Але ж ми украінці. Тому ми в соцмережах говоримо всю правду про калорійність цього жахливого салату і потім його кришимо, їмо і навіть кажемо, як це смачно. Але тільки у вузькому колі друзів.

А тепер я вирішив вам розкриту страшну таємницю: «Чому ми їмо Олів’є»? Не тому, що це радянська традиція. І не тому, що так склалося історично. А тому, що це смачно. Це просто неймовірно смачно. І досить брехати самим собі про цей жахливий з точки дієтологів і прекрасний з точки зору нашого мозку, салат!

Про те, що москалі не вміють його робити, писати не буду. Ви і так це знаєте.

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Джерело: блог Вадима Денисенка

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