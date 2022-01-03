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    Економіка та фінанси

    Міністр розповів, скільки «Вовиних тисяч» вже витратили українці

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    На програму у бюджеті передбачено 8 млрд грн - Міністр розповів, скільки «Вовиних тисяч» вже витратили українці
    На програму у бюджеті передбачено 8 млрд грн
    фото: Дія

    Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців

    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки українців вже отримали 1000 гривень «єПідтримки». Про це Федоров повідомив у Телеграмі.

    Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців, а вже витратили 638 млн гривень.

    Також за три тижні громадяни відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.

    Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.

    19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія».

    Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

    До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

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    Теги: міністр гроші українці вакцинація ліки Михайло Федоров
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    Міністр розповів, скільки «Вовиних тисяч» вже витратили українці