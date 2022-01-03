Міністр розповів, скільки «Вовиних тисяч» вже витратили українці

На програму у бюджеті передбачено 8 млрд грн

Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки українців вже отримали 1000 гривень «єПідтримки». Про це Федоров повідомив у Телеграмі.

Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців, а вже витратили 638 млн гривень.

Також за три тижні громадяни відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.

Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.

19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія».

Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.

До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.

Читайте також: