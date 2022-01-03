Міністр розповів, скільки «Вовиних тисяч» вже витратили українці
Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, скільки українців вже отримали 1000 гривень «єПідтримки». Про це Федоров повідомив у Телеграмі.
Заявки подали понад 6,1 млн вакцинованих українців, а вже витратили 638 млн гривень.
Також за три тижні громадяни відкрили 7,1 млн карток у банках для нарахування виплат.
Напередодні у Мінсоцполітики пояснили, чи впливає тисяча за вакцинацію на субсидію.
19 грудня було офіційно запущено проєкт «єПідтримка» в застосунку «Дія».
Нагадаємо, у день запуску «єПідтримки» в «Дії» стався масштабний збій. 16 грудня «Дія» оновила сертифікат для авторизації.
До слова, українці за два дні оформили пів мільйона заявок на «Вовину тисячу» у «Дії». Раніше повідомлялося, що вакциновані громадяни у віці від 60 років зможуть витратити тисячу гривень, отриману в рамках програми «єПідтримка», на ліки.