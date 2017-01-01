Проект «Саакашвілі»: Банкова повністю переграла Тимошенко
- Сьогодні, 11:03
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Підсумки року
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Как я уже писал, участие Тимошенко в «прорыве» Саакашвили, а также появление в суде с идеей взять Саакашвили на поруки - это одни из ее крупнейших политтехнологических ошибок за 2017 год.
Почему? Одна из задач проекта Банковой «Саакашвили-оппозиционер» как раз заключается в том, чтобы привязать Тимошенко ко всем неадекватным и антизаконным действиям Саакашвили. Показав в глазах общественности и ее электората, что она ничем не отличается от «лавашного оруна» и провокатора.
И вот под новый года Банковая запустила новую порцию «темников» для своих холуев-политологов. А там все эти тезисы. И Тимошенко виновата в незаконном прорыве границы. И Тимошенко несет ответственность за кровавый штурм Октябрьского дворца, поскольку предлагала взять Саакашвили на поруки. Тем самым - и повлияла на решения суда отпустить Саакашвили, а без этого не было бы никакого штурма. И так далее.
В общем, пока Банковая полностью переигрывает «политтехнологов» Тимошенко, которые банально ее «подставляют». И чем ближе выборы, тем больше полная профанация окружения Тимошенко будет стоить ей рейтинга. Хотя, может, Тимошенко на самом деле и не собирается выигрывать выборы?
Джерело: блог Дмитра Корнійчука