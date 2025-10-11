Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Про спілкування лідерів України та США повідомив Андрій Єрмак

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп у суботу, 11 жовтня, провели розмову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

«Президент Зеленський зараз говорить з Президентом Трампом», – написав Єрмак.

Подробиць розмови двох лідерів очільник Офісу президента не розкрив.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час останньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом почув готовність США розглянути можливість передачі Україні далекобійних озброєнь. За його словами, така підтримка може суттєво посилити українські позиції та змусити Росію сісти за стіл переговорів.

До слова, очільниця Місії України при НАТО Альона Гетьманчук пояснила, що обговорення можливого постачання ракет Tomahawk потрібне для того, щоб чітко дати сигнал Кремлю про готовність України захищатися.

Як повідомлялося, Сполучені Штати мають потужне озброєння, яке поки не застосовується в Україні, однак у майбутньому Київ може його отримати. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції. За словами дипломата, у США є зброя, здатна завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час за нашим вибором».