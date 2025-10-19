Держдеп попередив про «неминуче порушення» перемир’я в Газі: США готуються вжити заходів

У заяві наголошено, що можливе порушення тиші підірве зусилля посередників і поставить під загрозу доставку гуманітарної допомоги

Державний департамент США заявив, що Вашингтон поінформував гарантійні держави угоди про припинення вогню в Газі про «достовірні повідомлення, що вказують на неминуче порушення ХАМАСом» режиму тиші проти цивільного населення сектора Газа. У разі реалізації таких планів, підкреслили в Держдепі, будуть вжиті відповідні заходи для захисту мирних жителів та збереження цілісності угоди, пише «Главком».

За повідомленням відомства, «цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме та грубе порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям». Гаранти вимагають від ХАМАС дотримання своїх зобов’язань за умовами перемир’я.

«Сполучені Штати та інші гаранти залишаються рішучими у своєму зобов’язанні забезпечувати безпеку цивільного населення, підтримувати спокій на місцях та сприяти миру та процвітанню для народу Гази та регіону в цілому», – йдеться в офіційній заяві Державного департаменту.

У заяві наголошено, що можливе порушення тиші підірве зусилля посередників і поставить під загрозу доставку гуманітарної допомоги, яка вже почала надходити до сектора, а також повернення цивільних до своїх домівок після тривалого конфлікту.

Після повідомлень про публічну страту, пов’язану з бойовиками ХАМАС, президент США Дональд Трамп заявив, що якщо «ХАМАС продовжуватиме вбивати людей у Газі, чого не було передбачено угодою, у нас не буде іншого вибору, окрім як піти туди та вбити їх». Пізніше він уточнив, що під «ми» не мається на увазі розгортання американських військ.

Наразі гаранти перемир’я відстежують ситуацію та закликають усі сторони утриматися від ескалації, щоб зберегти крихкий режим тиші та забезпечити безпечний доступ гуманітарної допомоги для цивільного населення Гази.

Як відомо, президент США Дональд Трамп разом з представниками Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо угоди про припинення вогню в Газі.