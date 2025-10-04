Китай надає Росії супутникові дані для ударів по Україні: деталі від розвідки

Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю

Українська Служба зовнішньої розвідки зафіксувала факти надання Китаєм Росії даних супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, по об’єктах іноземних інвесторів. Як інформує «Главком», про це повідомив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров у коментарі «Укрінформу».

«Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам», – розповів представник розвідки.

У спецслужбі наразі відмовилися розкрити більше деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Зауважимо, і українські, і іноземні експерти неодноразова заявляли про те, Китай допомагає Росії вбивати українців. І ці звинувачення у підтримці російської військової машини небезпідставні. Пекін не постачає зброю безпосередньо, однак активно забезпечує агресора продукцією подвійного призначення. Яскравий приклад – fpv-дрони, які стали зброєю сучасної війни.

Нагадаємо, китайські експерти з безпілотників співпрацювали з російським виробником зброї «IEMZ Kupol», який перебуває під західними санкціями. За інформацією двох європейських чиновників з безпеки та документів, китайські фахівці понад півдюжини разів відвідували Росію з другого кварталу минулого року для технічної розробки військових дронів.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, уряд Китаю припинив дію неофіційних субсидій для імпорту російських міді та нікелю. Це рішення є частиною потужної стратегії Пекіна, спрямованої на оптимізацію державних витрат та диверсифікацію імпортних потоків.

Раніше ці субсидії у формі знижок компенсували логістичні витрати Росії та надавали російським постачальникам конкурентні переваги. Їхнє скасування призведе до зниження прибутків таких великих виробників, як «Норильський нікель» та «Русал».