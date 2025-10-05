На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT

Два колишніх мери Владивостока, які відбували покарання у виправних колоніях за корупцію, зараз воюють проти України

Місто Владивосток розташоване за 9100 кілометрів від Москви, однак його тон, культуру і навіть зовнішній вигляд визначає Кремль. Як інформує «Главком», у The New York Times розповіли, як Владивосток демонструє централізованість влади в РФ. Зазначається, що це особливо відчутно під час повномасштабного вторгнення в Україну.

У виданні нагадали, що у Владивостоці основним продуктом харчування є морські гребінці, а вулиці піднімаються крутими пагорбами, з яких відкривається краєвид на звивисті блакитні бухти, усіяні кораблями і маяками. Багато жителів міста їздять на праворульних автомобілях з Японії, а в магазинах продають локшину і жувальну гумку з країн Азії.

Журналісти поділилися, що двоє колишніх мерів Владивостока, які відбували покарання у виправних колоніях за корупцію, зараз воюють проти України, щоб отримати помилування. Вони служать разом із тисячами інших місцевих жителів, багато з яких мають українське походження.

Також у Владивостоці обмежують роботу мобільного інтернету в разі виникнення загрози атак українських дронів, як і в інших російських містах. На центральній площі височіє урядова будівля, і вночі деякі з її вікон освітлюються, утворюючи пропагандистський символ «V».

«Тут усі відчувають присутність Москви. Тут усі відчувають зовнішній контроль, ніхто не почувається автономним. Москва перебуває у восьми годинах польоту, але вона не спить, вона стежить за всім, що тут відбувається», – розповів журналістам Гліб Акулич, місцевий історик і куратор Центру сучасного мистецтва «Зоря».

У виданні зазначили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Владивосток був готовий отримати вигоду з повороту в бік Азії. Зараз у порт міста заходить більше суден із Китаю, ніж до війни, а транссибірська залізниця забита контейнерами.

Проте це не призвело до процвітання Владивостока. Місто все ще заповнене сірими багатоповерховими будинками часів СРСР, а на його схилах домінують занедбані промислові корпуси.

Акулич додав, що для місцевих жителів головним показником успіху є від'їзд на навчання або роботу в інше місце. Навіть на міських рекламних щитах рекламуються різні проєкти в Москві.

У виданні підкреслили, що гості із сусідніх країн бачать Владивосток не як ворота в Азію, а форпост Москви. Ба більше, багато таксистів у місті є мігрантами з Центральної Азії, як і в європейській частині Росії.

Російський політолог Михайло Виноградов у розмові з журналістами зізнався, що у Владивостоці відчувається унітарне мислення еліт. За його словами, рішення про майбутнє міста ухвалюють далеко не у Владивостоці.

Виноградов заявив, що російська влада хоче поліпшити місто, але сумнівається щодо економічної доцільності цього, тому що місцевий ринок не дасть змоги конкурувати з Китаєм. Нині ж місто привертає увагу тим, що в ньому проводять щорічний економічний форум, присвячений торгівлі Росії з Азією, на який приїжджає російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, колишній мер російського міста Владивосток Ігор Пушкарьов, якого на батьківщині засудили до 15 років за ґратами за корупцію, підписав контракт з Міноборони РФ.

Це не перший мер Владивостока, який воює проти України. У січні 2024 року стало відомо, що інший ексглава міста Олег Гуменюк (також засуджений за корупцію) підписав контракт з Міноборони та долучився до окупаційних військ РФ.