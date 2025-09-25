Головна Світ Політика
Захід таємно попередив РФ, що готовий збивати російські літаки – Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Російський винищувач МіГ-31 над Балтійським морем
фото: Swedish Air Force

Російські чиновники заперечують факти перетину їхніми літаками повітряного простору Естонії

Цього тижня європейські дипломати попередили Кремль, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору всією силою, зокрема збиваючи російські літаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

На напруженій зустрічі в Москві британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість щодо вторгнення трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією минулого тижня. Після розмови вони дійшли висновку, що порушення було навмисною тактикою, наказаною російським командуванням.

Російські чиновники заперечують факти перетину їхніми літаками повітряного простору Естонії. Вони також наполягають, що інцидент із перетином польської території безпілотниками став наслідком помилки. Речник Кремля Дмитро Пєсков цього тижня заявив, що польоти російських військових здійснюються відповідно до міжнародних правил.

«Східні члени НАТО зіткнулися з серією порушень цього місяця, які стали безпрецедентним випробуванням рішучості Альянсу в той момент, коли Володимир Путін посилює російські атаки на цивільну інфраструктуру України, а підтримка Києва з боку США слабшає», – йдеться у матеріалі Bloomberg.

Президент Дональд Трамп цього тижня закликав Україну повернути всю територію, захоплену Росією, «за підтримки Європейського Союзу» та визначив роль США як продаж зброї, яку союзники могли б відправити на поле бою.

До слова, у четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen здійснили перехоплення п’яти російських військових літаків. «Два угорських винищувачі Gripen сил НАТО у Балтійському регіоні піднялися в повітря 25 вересня з Шяуляя, реагуючи на Су-30, Су-35 та три МіГ-31, які пролетіли поблизу повітряного простору Литви», – йдеться у повідомленні.

