Безпілотники атакували Волгоградську область

Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що внаслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу

У ніч на 9 жовтня невідомі дрони атакували Волгоградську область, повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Губернатор регіону Андрій Бочаров повідомив, що атака сталася близько 01:00 ночі за київським часом, і сили ППО РФ відбивали масовану атаку безпілотних літальних апаратів. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю котельні та виникли пожежі на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.

«У Котовському районі через падіння уламків БпЛА частково пошкоджено будівлю котельні. Також сталися загоряння на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу», – зазначив Бочаров. Він додав, що пожежні служби вже прибули на місце і ліквідовують осередки загорянь.

Водночас, є інформація, що внаслідок атаки в Котовому нібито загорівся «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод», однак ця інформація потребує уточнення.

Як відомо, 6 жовтня у Білгороді лунали вибухи на тлі оголошеної ракетної небезпеки. За попередньою інформацією, ураження зазнала місцева Теплоелектроцентраль (ТЕЦ).

Місцеві мешканці повідомляють, що після серії вибухів у місті та регіоні спостерігаються перебої з електроенергією. Місцева влада поки що не надала офіційних коментарів щодо причин та наслідків вибухів, а також щодо ступеня руйнувань на критичному енергетичному об'єкті.

Нагадаємо, у ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних ударів. Зокрема Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів та комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Сили оборони уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» на території РФ. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і відіграє критичну роль у спорядженні боєприпасів для російської армії.

Крім того, увечері, 6 жовтня, у Росії в Тюмені мешканці повідомили про вибух і загоряння в районі Антипінського нафтопереробного заводу. Очевидці в соціальних мережах описують, як у бік об'єкта попрямували пожежні машини і «швидкі», а в небі над промисловою зоною піднявся стовп диму.

За попередніми даними, на місце події стягнули понад вісім пожежних розрахунків для локалізації пожежі.

До слова, нафтопереробний завод у Кіриші, один з найбільших у Росії, зупинив найпродуктивнішу установку дистиляції нафти CDU-6 після атаки дронів. Відновлення роботи установки займе близько місяця. Зупинка може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів.