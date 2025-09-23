Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters

Вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік

Завод може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців

Російський Астраханський газопереробний завод, контрольований енергетичним гігантом «Газпром», 22 вересня зупинив виробництво моторного палива після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне паливо.

Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. Він може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

За даними, у 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, що раніше дрони вже атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Це сталося у ніч проти 3 лютого. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.