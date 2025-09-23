Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік
фото з відкритих джерел

Завод може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців

Російський Астраханський газопереробний завод, контрольований енергетичним гігантом «Газпром», 22 вересня зупинив виробництво моторного палива після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зазначається, що вогонь охопив установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн метричних тонн на рік. Вона виробляє бензин і дизельне паливо.

Завод, розташований поблизу Каспійського моря, приблизно за 1675 км від українського кордону. Він може відновити виробництво лише через кілька тижнів або місяців.

За даними, у 2024 році завод переробив 1,8 млн тонн стабільного конденсату, виробивши 800 тис. тонн бензину, 600 тис. тонн дизельного палива та 300 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, що раніше дрони вже атакували Астраханський газопереробний завод (АГПЗ). Це сталося у ніч проти 3 лютого. Завод активно переробляє природний газ та газовий конденсат. У 2022 році завод переробив 10 млрд м³ природного газу та 3,418 млн тонн нестабільного газового конденсату.

Читайте також:

Теги: росія війна газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Путін зазіхнув на країни НАТО. Чи прокинеться нарешті Трамп?
10 вересня, 11:04
Валерій Залужний пригадав своє навчання
«Я почував себе вище»: Залужний розповів, як «залишив однокласників на пероні»
26 серпня, 11:01
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
8 вересня, 03:23
Ніхто з співробітників ДСНС не постраждав
На Дніпропетровщині росіяни атакували рятувальників (фото)
8 вересня, 17:11
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
16 вересня, 00:38
Затриманим загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна
На Буковині та Харківщині затримано диверсантів, які палили авто ЗСУ та об’єкти залізниці
16 вересня, 13:45
Губернієв: Чи варто зробити свій «Золотий м'яч»? Так!
«Інтерм'яч». Пропагандист Губернієв пропонує Росії організувати свій «Золотий м'яч»
Вчора, 21:15
Ще 20 травня ексрадник заявляв, що припиняє бойові збори для Сил оборони
Арестович заявив, що збирає гроші для 158 бригади. Військові відреагували
21 вересня, 17:50
Путін заявив, що Росія нібито «не зацікавлена в подальшому нарощуванні напруженості і підстьобуванні гонки озброєнь»
Путін знову погрожує світові військовою силою
Вчора, 16:45

Соціум

Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Астраханський газопереробний завод у РФ зупинив роботу – Reuters
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Створено універсальні ліки проти рідкісних хвороб
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Екіпаж британського танка помилково обстріляв не той танк на навчаннях
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
У США за студентськими візами в'їхала мінімальна кількість іноземців
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір
Шоу Джиммі Кіммела, яке обурило Трампа, повертається в ефір

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua