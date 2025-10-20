Головна Думки вголос Сергій Фурса
search button user button menu button
Сергій Фурса Фінансовий експерт

Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відчуває себе модератором у переговорах
фото: AP

Чому Трамп транслював вимоги Путіна?

Трамп знову «Не наш слоняра». Страшне. FT пише, що Трамп кричав на Зеленського, говорив «одесса мама» і погрожував, що Путін може знищити Україну. І це прям може налякати.

Якщо не дочитати, де це ж саме FT не пише, що у кінці Трамп погодився, з аргументами українців. Але чомусь всі читають тільки початок статті. Ігноруючи її завершення.

І ми всі читали чи чули, що президент США видав на виході. Про замороження по поточній лінії. Що цілком і повністю відповідає позиції України. Там немає про російську Одесу. Там навіть немає натяку на настирливе бажання Путіна обміняти український Донбас на українську частину Запорізької і Херсонської області. А ввечері у неділю Трамп окремо повторив, що має бути замороження по лінії зіткнення. То що це було тоді? Чому Трамп транслював вимоги Путіна?

З точки зору дипломатії і політичного здорового глузду це неможливо пояснити. Але ж ми про Трампа. Тут немає місця цінностям. Він відчуває себе модератором у бізнес конфлікті. І що він робить? Вмикає човникову трампоматію. Слухає Путіна і потім приходить до Зеленського. І транслює бажання Путіна. Бо це найшвидший шлях домовитись. Без заглиблення по суті. Плювати Трампу на суть. Якщо він озвучить вимоги сторони А і сторона Б погодиться, то буде угода.

Якщо ні, то ні. То знов все спочатку. Тому трансляція вимог Путіна – це не трагедія. Це просто правила гри. Це було б неймовірно, якби Трамп був нашим другом. Але він ним не є. Він позиціонує себе як модератор. Поговорив про томагавки, домігся розмови з Путіним.

Поговорив із Путіним – прийшов із вимогами Путіна до Зеленського. Зеленський не погодився – ну ні так і ні. «Не прокатіло». І тому повертаємось на початок процесу. Де в умовах задачі є, що не буде прямих санкцій на Росію. І не буде прямої допомоги Україні.

Нічого нового. Стандартний Трамп. І що тоді важливо? Що підтримка Європи зростає. Що репараційний кредит. Що ціна на нафту. На зустрічі у Білому домі не сталось дива. Але й не сталось трагедії. І стратегічна позиція України продовжує покращуватись з допомогою ЄС і на тлі виснаження ресурсів Росії.

І точно не важливо, що там у моменті у голові у Трампа. Бо завтра буде щось інше. Тим більше, тиск хоч і не прямий, а йде на Росію. І суспільство США не дає цілуватися з Путіним, навіть якби Трампу хотілося. І тунель між Аляскою і Чукоткою, який веде з одного тупика в інший тупик нічого не змінює так само, а скоріш яскраво демонструє можливості домовитись сучасного США із сучасною Росією.

І так, у цьому рівнянні немає завершення війни післязавтра і виборів за три місяці. Соррі, українські політики. Але це їх особисті сексуальні проблеми і очікування.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що Путін знаходить будь-яку можливість для продовження війни
Зеленський заявив, що без Китаю путінська Росія – ніщо
24 вересня, 00:14
Як відомо, з початку серпня Україна значно посилила атаки на російські нафтові об'єкти
Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg
24 вересня, 23:45
Росія вводить цілорічний призов до армії
РФ змінює порядок строкової служби
24 вересня, 15:15
Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК»
ССО вразили новий російський ракетний корабель «Град»: що відомо
4 жовтня, 14:33
Трамп вважає, що Путін завершить війну, інакше для нього це «буде недобре»
Трамп натякнув, що Путіну доведеться завершити війну
13 жовтня, 08:31
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
Трамп: Краще закінчити війну без Tomahawk
17 жовтня, 21:17
На кордоні Естонії помітили російських «зелених чоловічків» зі зброєю
РФ почала новий етап підготовки до ймовірної війни з НАТО: аналіз ISW
13 жовтня, 07:15
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
13 жовтня, 07:42
У Росії навіть у регіонах, де обіцяють найбільші виплати, кількість нових контрактників не зростає
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
13 жовтня, 07:55

Сергій Фурса

Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія
Трамп транслює вимоги Путіна. Чому це не трагедія
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
Блекаути у Москві. Чому цього не буде і що варто розуміти українцям?
Чи замерзнемо ми всі взимку?
Чи замерзнемо ми всі взимку?
Чому Путін провокує НАТО саме зараз?
Чому Путін провокує НАТО саме зараз?
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
Інакше і Трампу не потрапити до раю
Інакше і Трампу не потрапити до раю

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua