Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися відсвяткувати перемогу на парламентських виборах
фото: Reuters

Угорці висловили надію на майбутнє країни

У Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Журналісти Sky News поспілкувались з угорцями та почули їхні думки щодо результатів виборів, пише «Главком».

Жителі країни говорять про «новий початок» і повернення до європейського курсу.

«Це перемога свободи, Європи, демократії. Це дивовижно, це прекрасне, дуже глибоке почуття», – сказала одна з учасниць святкування Вуїти-Жолнаї.

Інші також наголошують на важливості європейського вибору.

«Це вражаюче для нас, що ми належимо до Європи – ми нарешті це довели», – заявив учасник кампанії партії «Тиса». За його словами, можливе отримання більшості у дві третини означає повернення Угорщини до західних союзників.

«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана фото 1

Дехто порівнює ці події з історичними змінами.

«Для нас це означає, що у нас є шанс жити вільним життям, у якому ми маємо свої права», – сказала ще одна учасниця, Ребекка.

Окремі учасники акцій навіть проводять паралелі з подіями Угорської революціїя 1956 року та говорять про «нову епоху» для країни.

«Це справжня свобода, це новий початок для цілої епохи», – зазначив один із прихильників опозиції.

«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана фото 2

Угорці також висловлюють надію на майбутнє.

«Це означає демократію… тепер у нас є надія», – кажуть вони.

Зауважимо, тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.

Читайте також:

Теги: вибори Віктор Орбан Петер Мадяр Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Тиса» може взяти дві третини парламенту
Опозиція в Угорщині може сформувати конституційну більшість
8 квiтня, 17:51
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
7 квiтня, 21:28
У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори
Віцепрезидент США візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана
3 квiтня, 20:23
Орбан заблокував 90 млрд євро для України
Несподіваний поворот на саміті ЄС: Мелоні стала на бік Орбана – Politico
20 березня, 01:49
Угорський міністр заявив, що українці «тримають Угорщину у нафтовій блокаді»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
19 березня, 19:52
Сійярто звинуватив Київ у зриві вигаданої зустрічі
Дипломатичні галюцинації Сійярто: у МЗС України дотепно висміяли фантазії угорського колеги
16 березня, 19:13
Орбан заявив, що що Ющенко «може розраховувати» на нього, якщо колись якась іноземна держава погрожуватиме йому чи його родині
Орбан зухвало відповів на лист Ющенка
14 березня, 16:59
Віктор Орбан під час пресконференції в Будапешті. 5 січня 2026 року
Орбан починав із гасла «Росіяни, геть!», але Зеленський зараз марно веде словесну війну – експосол в Угорщині
13 березня, 21:30
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08

Політика

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua