«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана

Угорці висловили надію на майбутнє країни

У Будапешті тисячі людей вийшли святкувати перемогу опозиції на парламентських виборах і зміну влади після 16 років правління прем'єра Віктора Орбана. Журналісти Sky News поспілкувались з угорцями та почули їхні думки щодо результатів виборів, пише «Главком».

Жителі країни говорять про «новий початок» і повернення до європейського курсу.

«Це перемога свободи, Європи, демократії. Це дивовижно, це прекрасне, дуже глибоке почуття», – сказала одна з учасниць святкування Вуїти-Жолнаї.

Інші також наголошують на важливості європейського вибору.

«Це вражаюче для нас, що ми належимо до Європи – ми нарешті це довели», – заявив учасник кампанії партії «Тиса». За його словами, можливе отримання більшості у дві третини означає повернення Угорщини до західних союзників.

Дехто порівнює ці події з історичними змінами.

«Для нас це означає, що у нас є шанс жити вільним життям, у якому ми маємо свої права», – сказала ще одна учасниця, Ребекка.

Окремі учасники акцій навіть проводять паралелі з подіями Угорської революціїя 1956 року та говорять про «нову епоху» для країни.

«Це справжня свобода, це новий початок для цілої епохи», – зазначив один із прихильників опозиції.

Угорці також висловлюють надію на майбутнє.

«Це означає демократію… тепер у нас є надія», – кажуть вони.

Зауважимо, тисячі прихильників опозиційної партії «Тиса» зібралися на площі Баттьяні в Будапешті, щоб відсвяткувати перемогу опозиції на парламентських виборах та почути промову очільника партії Петера Мадяра.

Петер Мадяр виступив перед своїми прихильниками у Будапешті після виборів, заявивши про історичну перемогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині.

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність. Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою.