Справа інкасаторів: Ощадбанк подав скаргу до прокуратури Угорщини

Ощадбанк подав скаргу через незаконне затримання сімох громадян та вилученням готівки і золота України

Юридичний представник Ощадбанку подав скаргу до центральної слідчої прокуратури Угорщини за підозрою у зловживанні службовим становищем та терористичному акті. Згідно з їхньою заявою, скаргу також подано від імені семи українських перевізників грошей за підозрою у незаконному затриманні та зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угорське видання HVG.

Повідомляється, що Ощадбанк подав також заяву через вилучення майна України та незаконне затримання громадян. Зокрема, юридичний представник банку вимагає скасування рішення про депортацію українців.

За словами адвоката Лоранта Горвата, між заходами проти перевізників грошей і постановою про арешт майна не було визначено правових підстав, а органи влади Угорщини досі не пояснили підстави підозри у відмиванні коштів.

Також у скарзі згадується заява міністра будівництва та транспорту Яноша Лазара, який пообіцяв, що Угорщина не поверне гроші. За тлумаченням юридичного представника Ощадбанку, це може свідчити, що вилучення активів могло мати не лише кримінально-процесуальне підґрунтя, а й підтримку на вищих державних рівнях.

«Це чітко свідчить про те, що угорська держава – або її органи – ухваллили свідоме рішення про затримку відвантаження готівки, яке вони пов’язали із закриттям нафтопроводу. Іншими словами, існує підозра, що угорська держава використала затримку вилучених активів як засіб впливу на іншу державу», – йдеться в заяві.

«Главком» писав, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, вже передані представникам банку та українським дипломатам. Транспорт повернула Національна податкова та митна адміністрація Угорщини.

Як повідомили в Ощадбанку, разом з автомобілями повернули і частину особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади.

Водночас у банку наголосили, що після передачі транспорту було зафіксовано пошкодження обладнання.

Нагадаємо, Ощадбанк 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини.

Згодом співробітники Ощадбанку повернулися в Україну. Банк оскаржуватиме дії угорської міграційної служби щодо обмеження права інкасаторів на в'їзд до ЄС. Окремо розглядатиметься факт порушення прав українців, яких понад добу тримали без доступу до юристів та консула.

До слова, Угорщина назвала умову повернення викрадених коштів Ощадбанку. Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш заявив, що Будапешт поверне Україні вилучені кошти та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів не підтвердяться.