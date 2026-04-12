Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Здається, епоха Віктора Орбана завершилась

Явка виборців стала найвищою в історії країни аж 77,8%
Чому Орбан зазнав такої поразки?

Здається, епоха Віктора Орбана завершилась і Росія втрачає свого найбільшого союзника в ЄС. Давайте розберемось чому так сталось?

В Угорщині завершились парламентські вибори. Явка виборців стала найвищою в історії країни аж 77,8%. За останніми опитуваннями, проведеними протягом кількох днів перед голосуванням, опозиція набирає близько 55% підтримки, Віктор Орбан набрав приблизно 38%.

Чому Орбан зазнав такої поразки? Угорщина багато років вважалася стабільною територією для правого популізму. Понад десятиліття влада будувалася на контролі, централізації та персональній лояльності. Але саме ця конструкція почала руйнуватися зсередини.

Система, яка не допускає альтернативних думок, рано чи пізно втрачає здатність адекватно оцінювати реальність. Його політична модель, яка трималася майже півтора десятиліття, увійшла у фазу руйнування. Тому сьогоднішній результат це накопичений результат рішень, які поступово підривали основу влади.

Ключовою рамкою була концепція так званої неліберальної демократії. На практиці вона перетворилася на гібридний режим електоральної автократії, де вибори зберігаються, але правила гри системно викривляються.

Створення інституцій на кшталт органів захисту суверенітету та концентрація медіа в лояльних структурах сформували контрольоване середовище, у якому влада роками відтворювала саму себе.

Але саме ця концентрація стала пасткою. Система втратила гнучкість і здатність коригувати помилки. Орбан опинився в інформаційній ізоляції, де рішення приймалися без повного розуміння реальної ситуації. Це проявилося у провалах економічної політики, зокрема у зростанні інфляції, а також у кризах, які викликали масові протести і підірвали довіру навіть серед лояльних груп.

Окремий фактор це деградація самої партії Fidesz. Внутрішня еліта почала втрачати єдність, а частина технократів і бізнесових кіл дистанціювалася від лідера.

Феномен нових політичних проєктів, що вийшли зсередини системи, показав, що запит на зміни сформувався не лише в суспільстві, а й у самій владній конструкції.

Важливу роль зіграло відштовхування міського середнього класу. Саме ця група раніше частково толерувала систему в обмін на стабільність. Але зміна риторики і поведінки лідера, його дедалі жорсткіша і відірвана від сучасності позиція, призвели до втрати підтримки у великих містах. Урбанізоване середовище почало шукати альтернативу, яка більше відповідає європейським уявленням про політику.

Зовнішня політика стала окремим чинником поразки. Орієнтація на Москву втратила образ прагматизму і почала сприйматися як стратегічний ризик.

Постійні конфлікти з Європейським Союзом і блокування рішень призвели до ізоляції країни. Заморожені європейські кошти стали прямим економічним сигналом для виборця, що цей курс має ціну, яку доводиться платити щодня.

Спроби утримати владу через маніпуляції також не дали результату. Йдеться про системні практики, включно з підкупом виборців у бідніших регіонах, використанням адміністративних ресурсів і маніпуляціями з виборчими адресами.

Такі інструменти працюють лише доти, доки суспільне невдоволення не досягає критичної маси. У цей момент навіть відпрацьована система перестає забезпечувати потрібний результат.

У підсумку поразка Орбана стала наслідком поєднання кількох процесів. Гібридна модель влади вичерпала свій ресурс. Партійна система втратила внутрішню єдність. Міський виборець відвернувся. Зовнішньополітичний курс ізолював країну. А спроби утримати контроль через адміністративні механізми лише підсилили запит на зміну.

Тож сьогоднішній результат це завершення етапу, в якому контроль замінював розвиток, а стабільність підміняла реальні реформи та добробут громадян.

А от чи владі опозиції захистити результати, сформувати більшість і задовольнити запит на зміни ми скоро побачимо. Спостерігаймо.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія вибори Угорщина Віктор Орбан опозиція Петер Мадяр

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

