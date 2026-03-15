Зеленський поділився очікуваннями від виборів в Угорщині

Наталія Антонюк
Стосунки між прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та лідером опозиції Петером Мадяром перебувають у фазі гострого протистояння напередодні парламентських виборів
«Ми будемо працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною в Угорщині», – Зеленський

Україна підтримає того переможця парламентських виборів в Угорщині, які відбудуться 12 квітня, хто не буде союзником російського диктатора Володимира Путіна і хто хоче будувати добросусідські відносини із Україною. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі для журналістів, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».

«Ми будемо працювати з будь-яким керівництвом Угорщини, з будь-якою людиною в Угорщині, яка хоче працювати, жити в мирі з Україною, не блокувати наш геополітичний вибір, бути добрими сусідами. Ми готові дружньо працювати, якщо ця людина не є союзником Путіна, саме держави-агресора», – розповів Зеленський. 

Водночас очільник держави заявив, що наразі російські політтехнологи працюють для перемоги Орбана на виборах. «Рускіє» політтехнологи цим займаються. Вони перебувають на території Угорщини і допомагають сьогоднішньому уряду у виборчому процесі. Але знов таки: це і внутрішні угорські питання, і питання Європейського Союзу. Передусім їхнє суспільство повинно піднімати ці питання, якщо хоче. І точно може це піднімати керівництво Європейського Союзу – у них є для цього всі сили та можливості. І це всередині їх альянсу зараз відбувається», – пояснив Зеленський. 

Зауважимо, опозиційна угорська партія «Тиса» зберігає перевагу над правлячою партією прем’єра Віктора Орбана «Фідес» напередодні парламентських виборів. Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися з вибором, партію «Тиса» підтримують 53%. Водночас за партію «Фідес» готові проголосувати 39% респондентів.

Таким чином, опозиційна сила випереджає партію Орбана на 14 відсоткових пунктів. У попередньому опитуванні розрив становив 16 пунктів.

До слова, парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. Для прем’єр-міністра Віктора Орбана ці вибори можуть стати найсерйознішим політичним випробуванням за останні 16 років перебування при владі. Партія Орбана почала використовувати світлини Зеленського у своїй агітації. 

«Главком» писав, що кремлівські піарники планували дискредитувати суперника Орбана. Пов’язане з Кремлем консалтингове агентство Social Design Agency розробило дезінформаційну кампанію на підтримку прем’єра Угорщини Віктора Орбана на майбутніх виборах. Основні зусилля мають бути спрямовані на дискредитацію його головного політичного суперника Петера Мадяра.

