США згортають НАТО? Європа отримала тривожний сигнал

Блокування Вашингтоном членства України в НАТО може стати тут серйозною перешкодою
Чи послабить Європу вихід американського війська?

Як інформує американське видання Politico і німецький Der Spiegel, на закритій зустрічі політичних директорів НАТО Вашингтон попередив союзників про поступове скорочення американських військових спроможностей, призначених для операцій НАТО.

Мова йде не лише про скорочення військ, а й про стратегічні бомбардувальники, винищувачі, авіаносці, розвідувальні безпілотники, підводні човни, військові кораблі.

Крім того, передбачається, що військові командувачі НАТО не зможуть давати накази американським військовим силам в Європі, тобто не зможуть їх використовувати у разі нападу Росії. Європейці до червня мають вийти з пропозиціями щодо їх заміни власними засобами чи закупівлі необхідних американських.

Нічого принципово нового у цьому немає. Однак, схоже на те, що європейці не очікували від США подібних масштабів виходу.
Ці заяви можна розглядати у руслі продовження тенденції тиску Вашингтона на Європу для стимулювання її зусиль щодо забезпечення власної оборони.

Але цим разом це стосується не лише американських збройних формувань, а й засобів, яких у Європи немає. На думку звичайного обивателя, принаймні деякі з них мали б використовуватися і у забезпеченні «ядерної парасольки» США для Європи.

Проте Вашингтон наголошує, що ядерні зобов’язання залишаються в силі, і скорочення стосується лише конвенційних спроможностей, які Європа могла б компенсувати чи придбати.

Цікаво, що всі ці зміни все ще обґрунтовуються бажанням США сконцентруватися на інших регіонах, зокрема на Західній півкулі, Близькому Сході та Індо-Тихоокеанії.

Водночас, згадуються слова президента Трампа після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем про те, що він не має наміру відправляти американські війська «за 9500 миль» для захисту Тайваню. Не раз Трамп наголошував і на своїй індиферентності з приводу відкриття Ормузької протоки у дусі «між нами великий і красивий океан», тому нехай Європа, яка в цьому зацікавлена, займається цією проблемою.

Звичайно, взяття Куби під контроль, від чого ні Трамп, ні Рубіо не відмовляються – це значно більш досяжна ціль для ядерної супердержави, порівняльна з успішною операцією щодо Венесуели. Крім того, вона може позитивно спрацювати на проміжних виборах до Конгресу США. Однак, чи відповідає така позиція претензіям Вашингтона на демократію і військову потугу світу № 1 ?

На щастя, поки що скорочення стосуються не всіх американських засобів. Зокрема, не йде мова про супутниковий зв’язок і розвідку, засоби стеження за повітряним простором. Однак, і в такому варіанті це стане для європейців серйозною проблемою.

Безумовно, Україна, з її практичним досвідом ведення сучасної війни і військово-технічними здобутками могла б частково компенсувати втрати через вихід американців.

Проте, блокування Вашингтоном членства України в НАТО може стати тут серйозною перешкодою. А ЄС, який є більш відкритим до інтеграції України, поки що не відіграє вирішальної ролі у забезпечення оборони Європи.

Зменшення конвенційної присутності США на європейському континенті не сприятиме і забезпеченню гарантій безпеки для самої України, без яких завершення війни з Росією є малоймовірним, а призупинення – не стабільним.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома».
