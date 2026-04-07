«Люблю Угорщину і Віктора». Трамп несподівано підключився до мітингу в Будапешті

Дзвінок у прямому ефірі ледь не зірвався, але зрештою президент США відкрито підтримав Орбана

Президент США Дональд Трамп долучився телефоном до передвиборчого мітингу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Будапешті та публічно висловив йому підтримку. Про це повідомляє «Главком».

Президент США висловив слова підтримки угорському прем'єру напередодні виборів 12 квітня. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 7, 2026

Дзвінок організував віцепрезидент США Джей Ді Венс, який перебуває в Угорщині для участі у кампанії на підтримку Орбана. Спочатку спроба зв’язатися з Трампом не вдалася – система повідомила, що голосова пошта не налаштована. Це створило незручну паузу на сцені, однак під час другої спроби президент США відповів.

Після короткої затримки Трамп звернувся до присутніх через телефон Венса і відкрито підтримав угорського прем’єра. «Я великий шанувальник Віктора, я повністю його підтримую, Сполучені Штати повністю його підтримують», – заявив він.

Трамп також похвалив політику Орбана, зокрема його позицію щодо міграції, зазначивши, що угорський прем’єр «не дозволив людям штурмувати вашу країну і вторгнутися в неї». Звертаючись до натовпу, він додав: «Я люблю Угорщину, і я люблю Віктора».

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини зробив низку резонансних заяв щодо України та Євросоюзу, а також відкрито підтримав прем’єр-міністра країни Віктор Орбан напередодні виборів. Венс заявив, що в українській розвідці нібито є сили, які «намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині».