Чи розмиє програш Орбана ультраправий табір в Європі?

Європейський мейнстрім відреагував з ентузіазмом на перемогу лідера партії «Тиса» Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині.

Програш одного з ключових важковаговиків європейських ультраправих Віктора Орбана посилив європейський політичний центр і вибив важливий «козир» з рук європейських популістів і євроскептиків. Тому настрої у друзів Орбана зараз доволі похмурі. Група «Патріоти за Європу» у Європарламенті кваліфікувала поразку свого соратника як «регрес».

Лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс наголосив, що Орбан був єдиним лідером ЄС, у якого вистачало мужності займати жорстку позицію з питань міграції і виступати проти ліволіберального порядку денного.

Водночас, інші політичні соратники Орбана прем’єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо і Чехії Андрей Бабіш привітали нового лідера Угорщини з перемогою і висловили готовність до конструктивної співпраці.

Втративши Орбана, який був одним з найбільш впертих і непоступливих серед європейських радикалів, його колишні друзі, очевидно, пом’якшать свою позицію з багатьох контроверсійних питань. Без підтримки Орбана курс ультраправих, як в питаннях розвитку ЄС, так і співпраці з Росією, стане значно важчим для просування. А одним нафтопроводом «Дружба» їхні амбіції не вичерпуються.

Німецька право-радикальна «Альтернатива для Німеччини» (AfD) нещодавно запропонувала відновити газопостачання в Європу через газопровід «Північний потік», який був підірваний на початку широкомасштабної агресії РФ. Лідерка AfD Аліса Вайдель також заявила, що її політична сила, у разі приходу до влади, вимагатиме від України повернення 70 млрд євро, переданих Німеччиною у вигляді озброєнь, і компенсації за «Північний потік».

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен похвалила Орбана за блокування репараційного кредиту для України на 90 млрд євро.

Враховуючи те, що популярність німецьких і французьких ультраправих зростає, загроза їх приходу до влади є зовсім не абстрактною. Якщо європейських радикалів не стримати, згадані та аналогічні «ідеї» можуть бути винесені і на рівень ЄС.

Не більш оптимістичним є зараз настрій і у владних кабінетах деяких інших столиць, які особливо постаралися заради перемоги Орбана. Зокрема це стосується Москви і Вашингтона. Для РФ і теперішньої адміністрації США він був не лише другом, а основою їх політики на розкол і послаблення Європи.

Однак, невдача в Угорщині навряд чи суттєво вплине на їхні плани з підтримки євроскептиків під час наступних виборів, запланованих на наступні 12 місяців: парламентських у Швеції і Словенії, президентських у Франції і Болгарії, місцевих в Іспанії, Німеччині, Італії та Франції.

Проте, європейські право-центристи сподіваються, що впевнена перемога Петера Мадяра є свідченням зовсім іншого політичного тренду – на повалення популістських корумпованих автократичних режимів.

Польський Прем’єр-міністр Дональд Туск дає таку послідовність перемог: «спочатку Варшава, потім Бухарест, Кишинів, тепер – Будапешт». Чи отримає ця позитивна тенденція подальше продовження – побачимо вже досить скоро.