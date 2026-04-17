Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Поразка Орбана вибила важливий козир для ультраправих Європи

google social img telegram social img facebook social img
Зліва направо: прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, Віктор Орбан та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
фото: Orbán Viktor/X

Чи розмиє програш Орбана ультраправий табір в Європі?

Європейський мейнстрім відреагував з ентузіазмом на перемогу лідера партії «Тиса» Петера Мадяра на парламентських виборах в Угорщині.

Програш одного з ключових важковаговиків європейських ультраправих Віктора Орбана посилив європейський політичний центр і вибив важливий «козир» з рук європейських популістів і євроскептиків. Тому настрої у друзів Орбана зараз доволі похмурі. Група «Патріоти за Європу» у Європарламенті кваліфікувала поразку свого соратника як «регрес».

Лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс наголосив, що Орбан був єдиним лідером ЄС, у якого вистачало мужності займати жорстку позицію з питань міграції і виступати проти ліволіберального порядку денного.

Водночас, інші політичні соратники Орбана прем’єр-міністри Словаччини Роберт Фіцо і Чехії Андрей Бабіш привітали нового лідера Угорщини з перемогою і висловили готовність до конструктивної співпраці.

Втративши Орбана, який був одним з найбільш впертих і непоступливих серед європейських радикалів, його колишні друзі, очевидно, пом’якшать свою позицію з багатьох контроверсійних питань. Без підтримки Орбана курс ультраправих, як в питаннях розвитку ЄС, так і співпраці з Росією, стане значно важчим для просування. А одним нафтопроводом «Дружба» їхні амбіції не вичерпуються.

Німецька право-радикальна «Альтернатива для Німеччини» (AfD) нещодавно запропонувала відновити газопостачання в Європу через газопровід «Північний потік», який був підірваний на початку широкомасштабної агресії РФ. Лідерка AfD Аліса Вайдель також заявила, що її політична сила, у разі приходу до влади, вимагатиме від України повернення 70 млрд євро, переданих Німеччиною у вигляді озброєнь, і компенсації за «Північний потік».

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен похвалила Орбана за блокування репараційного кредиту для України на 90 млрд євро.

Враховуючи те, що популярність німецьких і французьких ультраправих зростає, загроза їх приходу до влади є зовсім не абстрактною. Якщо європейських радикалів не стримати, згадані та аналогічні «ідеї» можуть бути винесені і на рівень ЄС.

Не більш оптимістичним є зараз настрій і у владних кабінетах деяких інших столиць, які особливо постаралися заради перемоги Орбана. Зокрема це стосується Москви і Вашингтона. Для РФ і теперішньої адміністрації США він був не лише другом, а основою їх політики на розкол і послаблення Європи.

Однак, невдача в Угорщині навряд чи суттєво вплине на їхні плани з підтримки євроскептиків під час наступних виборів, запланованих на наступні 12 місяців: парламентських у Швеції і Словенії, президентських у Франції і Болгарії, місцевих в Іспанії, Німеччині, Італії та Франції.

Проте, європейські право-центристи сподіваються, що впевнена перемога Петера Мадяра є свідченням зовсім іншого політичного тренду – на повалення популістських корумпованих автократичних режимів.

Польський Прем’єр-міністр Дональд Туск дає таку послідовність перемог: «спочатку Варшава, потім Бухарест, Кишинів, тепер – Будапешт». Чи отримає ця позитивна тенденція подальше продовження – побачимо вже досить скоро.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Роберт Фіцо Петер Мадяр Віктор Орбан Чехія Словаччина Угорщина вибори Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава дипломатії ЄС: «Росія хоче більше війни, тому наша відповідь – більше допомоги Україні»
Стало відомо, коли ЄС погодить кредит для України та 20-й санкційний пакет проти РФ
Вчора, 20:07
Як пишуть журналісти, лідер «Тиси» готовий діяти швидко, оскільки він розуміє, що може втратити значну частину коштів ЄС
Мадяр готує масштабну угоду для перезавантаження відносин із Брюсселем – Politico
14 квiтня, 09:12
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
Трамп пообіцяв підтримати економіку Угорщини, якщо Орбан переможе на виборах
11 квiтня, 00:27
Зеленський: Ми відремонтуємо, бо така домовленість
Напередодні виборів в Угорщині Зеленський повідомив про хід ремонту нафтопроводу «Дружба»
10 квiтня, 10:53
У середині квітня в Угорщині відбудуться вирішальні для прем’єра вибори
Віцепрезидент США візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана
3 квiтня, 20:23
Ініціатива ЄС може стати наступним кроком до уніфікації правил в’їзду для громадян Росії на територію Євросоюзу
ЄС може закрити в’їзд для росіян зі старими паспортами: подробиці
28 березня, 04:20
Безпекову ситуацію на чвертьмильйонному мітингу правоохоронцям вдалося втримати під контролем
Масові протести почались у Чехії: мітингують чверть мільйона людей
21 березня, 19:33
Брюссель оплатить ремонт: Україна відновить нафтопровід «Дружба»
ЄС таки дотиснули? Україна погодилася відновити «Дружбу»
17 березня, 14:19
Глава дипломатії ЄС пояснила, чому повернення до старих схем може бути небезпечним
Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією
17 березня, 13:20

Київський безпековий форум

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua