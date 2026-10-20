Посланці Трампа обрали Норвегію для переговорів про завершення війни в Україні

Віткофф і Кушнер запланували поїздку до Норвегії

До переговорів може долучитися Володимир Зеленський

Спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер запланували поїздку до Норвегії цього тижня для участі в черговому раунді переговорів про завершення війни в Україні. Серед можливих учасників зустрічі також називають президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією трьох джерел агентства, американські представники мають прибути до Норвегії протягом поточного тижня. Метою візиту стане участь у переговорах, присвячених можливому завершенню російсько-української війни.

Двоє співрозмовників Reuters повідомили, що на зустрічі також очікують президента України Володимира Зеленського. Водночас його участь наразі остаточно не підтверджена.

Джерела наголосили, що графік запланованих переговорів залишається попереднім і може змінитися. Відповідно, остаточні терміни проведення зустрічі та склад її учасників поки що залишаються відкритими.

Підготовка нового раунду переговорів відбувається на тлі напруженості у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Зокрема, суперечності виникли через обмеження супутникового зв'язку Starshield та питання обміну розвідувальними даними.

Окремим джерелом розбіжностей стало постачання американського озброєння, необхідного Україні для протидії російським повітряним атакам.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував американську сторону через затримки з передачею ракет для протиповітряної оборони.

За словами глави держави, пакет озброєння вже оплатили країни-партнери, однак його передача досі очікує на підпис міністра війни США Піта Гегсета.

На тлі цих заяв президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою Зеленського. Зокрема, американський лідер заявив, що «Росія особливо нічого не робить в Україні».

Крім того, віцепрезидент Сполучених Штатів закликав Київ припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії.