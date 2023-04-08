Головна Думки вголос Єпископ Євстратій (Зоря)
search button user button menu button
Єпископ Євстратій (Зоря) Речник  Священного Синоду ПЦУ

Наявність російського паспорта в Онуфрія – беззаперечний факт

glavcom.ua
«Всім буде краще, і м. Онуфрію в першу чергу, якщо його давня мрія збудеться»
колаж: glavcom.ua

Кілька думок про паспорт і виправдання

Реакція МПвУ на скандал з російським паспортом м. Онуфрія нагадує мені реакцію на «звон пливьот…»

Тоді:

1. Відразу оголосили фейком.

2. Почали писати в мережі «А ви готові вибачитися за фейк?» чи навіть «за провокацію».

3. Як тільки було доведено, що спів був, і був саме тепер, а не хто-зна коли, і що там таке співали регулярно – від МПвУ випустили недолуге виправдання, що «ну це трошки так, але насправді все треба розуміти зовсім по іншому, і ми за Україну, а всі решта – клєвєтнікі».

4. Ті, хто день перед цим гучно писали про «фейк» і «вимагали вибачень» – тихенько потерли дописи і зробили вигляд, що нічого такого і не було, а «звон» – то «прикре непорозуміння».

Тепер бачу те ж саме.

1. Інформвідділ МПвУ заперечує сам факт наявності громадянства РФ у м. Онуфрія.

2. Вірні чада пишуть гнівні дописи про фейк і провокацію.

3. Але вже за день виявляється, що то не фейк.

4. Тому м. Онуфрій особисто поширює плутане пояснення, що він «вважає себе громадянином України», а питанням паспорта «не цікавився». Просто хотів «завершити життя в Тройце-Сергієвій Лаврі».

В сухому залишку:

1. Наявність паспорта і громадянства РФ у м. Онуфрія – беззаперечний факт. Він офіційно його не припинив, і отримання закордонних паспортів РФ лише підтверджує це.

2. Виправдання, озвучені м. Онуфрієм - лише погіршують всю ситуацію. Бо він визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від Росії. Для нього Лавра в Росії - омріяний райок.

Я давно переконаний, що для Гундяєва «русскій мір» – лише технологія збереження і поширення влади, сам він в цю всю лабуду не вірить.

А от м. Онуфрій вірить. Щиро. Від душі. І своєю заявою (а стиль і вирази в ній – 100% вказують на його особисте авторство, це не підготовлений юристами чи помічниками текст, а саме його жива мова і думка) м. Онуфрій лише все це засвідчує.

3. Що насправді значно гірше для структури, яку він поки що очолює, ніж російський паспорт.

У нього не лише громадянство російське, у нього ментальна залежність від «руського міра», якої він не лише не позбувся, але навпаки - цінує та плекає її, як щось особливо важливе.

То може всім буде краще, і м. Онуфрію в першу чергу, якщо його давня мрія збудеться, і він замість того, щоби впертістю руйнувати авторитет Православʼя в Україні – поїде в свій омріяний райок під Москвою? І буде там тим, ким так хоче, щоб його сприймали – російським монахом-молитовником.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Митрополит Онуфрій Московська церква в Україні громадянство скандал

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники УПЦ (МП), маючи достатньо часу і можливостей, не захотіли домовитись про зустріч із президентом Володимиром Зеленським в установленому протоколом порядку
Провокація чи бажання діалогу? Навіщо єрархи УПЦ (МП) пішли під Офіс Президента
20 березня, 15:17
Шакіра побилася з матір'ю свого колишнього Жерара Піке
Шакіра побилася з матір'ю свого колишнього Жерара Піке
27 березня, 11:43
Назаренко ще у 2021 році долучився до перекладу книг російською та видавав свої твори в Росії
Скандал на Шевченківській премії: одного з лауреатів звинуватили у зв'язках з РФ
12 березня, 14:47
Юрій Макаров про зміни Шевченківської премії
Міністр Ткаченко і директорка опери: Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію
13 березня, 21:17
Ріхардс Колс облаяв делегацію Росії
Скандал в ОБСЄ: депутату, який послав делегацію росіян нах*й, погрожують судом
11 березня, 09:39
ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала
ООН назвала обшуки в Московській церкві дискримінацією. Україна відреагувала
27 березня, 12:29
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
26 березня, 19:37
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
Після виселення Московського патріархату з Лаври сталося диво: хрести посвітлішали
29 березня, 14:46
Архімандрит Авраамія перейшов з УПЦ МП до Православної церкви України і став намісником Лаври
Онуфрій вирішив покарати архімандрита Авраамія, який перейшов до ПЦУ
29 березня, 21:23

Єпископ Євстратій (Зоря)

Наявність російського паспорта в Онуфрія – беззаперечний факт
Наявність російського паспорта в Онуфрія – беззаперечний факт
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
УПЦ МП – лицерміри і фарисеї. І ось доказ
УПЦ МП – лицерміри і фарисеї. І ось доказ
Адепти «русского міра» знову приміряють на себе образ жертви
Адепти «русского міра» знову приміряють на себе образ жертви
Керівництво Московської церкви в Україні показало себе на Банковій
Керівництво Московської церкви в Україні показало себе на Банковій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Мовний скандал в ірпінському виші: реакція міністра освіти
12K
Українці можуть частково оплачувати комунальні послуги: деталі
11K
Вчені виявили давні тексти Євангелія: чим цікава знахідка (фото)
7933
У Криму чергова «бавовна»: в Феодосії паніка
6057
У мережі з’явилася нова порція секретних документів США
5988
Онуфрій визнав, що має російське громадянство та пояснив, чому не відмовився від нього

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Вчора, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Вчора, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Вчора, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Вчора, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Вчора, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Вчора, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту