Головна Думки вголос Олексій Курпас
search button user button menu button
Олексій Курпас Політтехнолог

Дрони СБУ зробили величезну діру в російському бюджеті

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дронові атаки від Служби Безпеки вийшли на якісно новий рівень
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Конвеєр уражень

Сьогодні рівно рік легендарній операції «Павутина». Операція не мала аналогів у світі. А росіяни саме з цього моменту зрозуміли: СБУ дістане їх скрізь. У РФ більше немає недоступних для Служби місць. За 1 день рік тому росіяни втратили авіації на суму $7 млрд. Але за рік, що минув РФ втратила ще більше. Що ж змінилось?

Колеги-експерти, які вивчають Росію, в один голос говорять про поступову зміну настроїв жителів боліт. Найголовніша різниця: війна тепер у росіян вдома. Не десь там «на Украине». А безпосередньо за вікном, де димиться черговий уражений НПЗ.

За останній час дронові атаки від Служби Безпеки вийшли на якісно новий рівень. СБУ переносить економічну складову війни на територію країни-агресора. Удари по нафтопереробних підприємствах, нафтоперекачувальних станціях, терміналах зберігання пального та газовій інфраструктурі вже стали системною кампанією, яка має довгостроковий ефект для російської економіки.

Ураження російської інфраструктури стали конвеєром. Одне за одним. Щоденно. Тільки за останні дні СБУ уразила стратегічну російську НПЗ «Ярославль-3», газовий термінал у порту «Темрюк», важливий об’єкт радіоелектронної розвідки у Краснодарському краї та ключову нафтобазу в Армавірі. І це зведення лише за 2 дні!

Українська спецслужба раз за разом знаходить вразливі точки в логістиці російського паливно-енергетичного комплексу. Йдеться не лише про фізичні пошкодження конкретних об’єктів. Значно важливішими є накопичувальні економічні наслідки. Російський бюджет залишається критично залежним від нафтогазового сектору. Саме експорт енергоносіїв забезпечує значну частину валютних надходжень, які кремль використовує для фінансування війни, виробництва озброєнь, виплат військовим та підтримки оборонно-промислового комплексу. Кожен удар по елементах цієї системи означає не лише прямі збитки на відновлення пошкодженого обладнання, а й втрату доходів через зниження обсягів транспортування, переробки або експорту ресурсів.

Особливість сучасної дронової кампанії від СБУ полягає в тому, що її економічний ефект значно перевищує вартість самих засобів ураження. Для України виробництво та застосування безпілотників обходиться у десятки разів дешевше, ніж для Росії ліквідація наслідків атак. кремль змушений витрачати сотні мільйонів доларів на ремонти, модернізацію систем захисту, додаткове розгортання ППО та охорону критичної інфраструктури на величезній території країни.

Крім того, Росія повинна дедалі частіше перекидати системи протиповітряної оборони від фронту для прикриття нафтобаз, НПЗ, терміналів і транспортних вузлів у глибокому тилу. Таким чином підлеглі Хмари створюють для противника додаткову дилему: або захищати військові угруповання на фронті, або прикривати економічні об’єкти, від яких залежить наповнення бюджету. Дійшло до того, що вперше проблему з ППО змушений був визнати і Путін. «Бункерний дід» продовжує у себе в голові «наступать по всем фронтам», але навіть він визнає, що у Росії нестача засобів ППО.

Ще один важливий аспект – зростання ризиків для російського енергетичного сектору. Коли стратегічні об’єкти регулярно опиняються під ударом, зростають витрати на страхування, обслуговування та забезпечення безпеки перевезень. Це знижує ефективність усієї експортної моделі, на якій повністю тримається російська економіка воєнного часу.

Саме тому дронові операції СБУ мають не лише військове, а й стратегічне значення. Вони збільшують навантаження на російський бюджет, формують додаткові незаплановані витрати та скорочують ресурсну базу для продовження війни. У Росії вже публічно говорять про величезну дірку у бюджеті. І якщо така інтенсивність ударів від Служби буде зберігатись, то «діра» у фінансах РФ буде зростати швидше, ніж кремль здатний її компенсувати за рахунок нафтогазових доходів та резервів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ путін росія військові війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну важливо, щоб парад відбувся
Навіщо Путіну одноденне перемир'я та для чого все це Україні?
5 травня, 13:23
Інсталяція у Варшаві
Останній парад Путіна
4 травня, 10:28
Партнерство Сирії з Росією ризикує погіршити зв’язки країни з Євросоюзом та США
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
1 травня, 17:54
За час перебування в полоні Летунов втратив палець на нозі через гангрену та пересувається на милицях
Боєць ЗСУ два тижні прожив у бліндажі з росіянином і дивом уцілів – The Guardian
3 травня, 16:37
Наслідки ворожих ударів по Сумщині
Ворог вдарив по Шостці – пошкоджено міськраду та дитячий садок (фото)
4 травня, 09:00
Удар по НПЗ у Киришах зупинив переробку нафти
Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів
5 травня, 17:17
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Росія могла вивезти до 50 млн тонн зерна з окупованих територій України
Україна підрахувала, скільки зерна Росія вкрала з окупованих територій за час війни
20 травня, 15:25
Сі та Путін наголосили на тісних російсько-китайських зв’язках
Сі Цзіньпін та Путін розкритикували США
20 травня, 16:12

Олексій Курпас

Дрони СБУ зробили величезну діру в російському бюджеті
Дрони СБУ зробили величезну діру в російському бюджеті
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua