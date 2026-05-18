Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони

Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки

Збройні Сили України активізували контратаки на півдні

Російські окупаційні війська посилили штурмові дії, авіаудари та атаки безпілотниками на півдні України. Попри тиск ворога, Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки з метою відновлення контролю над раніше втраченими територіями. Про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує «Главком».

За словами речника, загальна оперативна обстановка на південному напрямку залишається напруженою, проте повністю контрольованою українським командуванням.

«Ситуація на півдні без якихось суттєвих, кардинальних змін. Продовжуються ворожі штурми, ворог активно застосовує авіацію. Крім того, доволі велика кількість ударів дронами-камікадзе по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення», – зазначив Волошин.

Речник Сил оборони зауважив, що окупанти продовжують шукати слабкі місця в українських оборонних редутах, активно залучаючи для цього розвідувальні та диверсійні підрозділи.

«Диверсійні групи намагаються зайти в глибину нашої оборони, але ми їх знищуємо. Ми проводимо доволі активні розвідувально-пошукові й пошуково-ударні дії, знищуємо такі групи», – підкреслив речник.

Окрім успішної оборонної операції та ліквідації ворожих диверсійних груп, українські захисники перехоплюють ініціативу на окремих відтинках фронту. Завдяки чітко спланованим діям нашим підрозділам вдається відтісняти росіян.

«Українські військові на певних ділянках фронту проводять активні контратакувальні дії та намагаються повернути під контроль раніше втрачені позиції та території», – резюмував Владислав Волошин.

«Главком» писав, що протягом 17-го та в ніч на 18 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії нищівних ударів по стратегічних об’єктах російських окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу Російської Федерації. Зокрема, географія успішних уражень досягла Каспійського моря та Краснодарського краю.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по району логістичного забезпечення російських окупаційних військ на Донеччині. Російська база розташовувалася приблизно за 20 кілометрів на південний схід від Покровська.