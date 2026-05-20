Сі Цзіньпін та Путін розкритикували США

Під час зустрічі Сі Цзіньпін і Володимир Путін наголосили на тісних зв’язках між Китаєм і Росією

Китай і Росія засудили плани президента США Дональда Трампа щодо створення протиракетного щита «Золотий купол» та ядерну політику Вашингтона на спільному саміті в середу. Це сталося через тиждень після того, як китайський лідер Сі Цзіньпін приймав Трампа в Пекіні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У спільній заяві Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна йдеться, що план Трампа щодо створення наземної та космічної системи перехоплення ракет становить загрозу для глобальної стратегічної стабільності.

Також вони розкритикували США через завершення дії останнього договору, який обмежував ядерні арсенали Вашингтона та Москви. Документ втратив чинність у лютому після того, як Дональд Трамп не відповів на пропозицію Росії продовжити його ще на рік.

Під час зустрічі Сі Цзіньпін і Володимир Путін, які проводили переговори вже понад 40 разів, наголосили на тісних зв’язках між Китаєм і Росією. Їхнє стратегічне партнерство сторони закріпили угодою, підписаною у 2022 році – менш ніж за три тижні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, у Пекіні відбулися масштабні переговори у розширеному складі між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася підписанням низки спільних документів, головним із яких стала декларація про становлення багатополярного світу.

Російський диктатор розпочав зустріч зі спроб підлеститися до китайського лідера. Щоб продемонструвати прихильність, Путін використав відоме китайське прислів'я: «Не бачилися день, а ніби минуло три осені».

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня.