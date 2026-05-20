Україна підрахувала, скільки зерна Росія вкрала з окупованих територій за час війни

З тимчасово окупованих територій України за час повномасштабної війни росіяни могли вивезти до 50 млн тонн сільськогосподарських культур. Про це в інтерв’ю DW заявив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, передає «Главком».

За словами заступника міністра, оцінки базуються на супутникових даних та аналізі міжнародних партнерів, зокрема NASA Harvest і FAO-EBRD.

«На тимчасово окупованих землях за перші три роки війни було зібрано близько 30 млн тонн зернових та олійних культур. Тобто сумарно з урахуванням поточного сезону може бути вкрадено до 50 млн тонн сільськогосподарських культур», – сказав Висоцький.

За оцінками міністерства, щороку на окупованих територіях збирають близько 810 млн тонн агропродукції. Найпоширеніші культури – пшениця та соняшник. Висоцький зазначив, що через відсутність зрошення та інвестицій врожайність там нижча, однак обсяги все одно залишаються значними.

«Для нас це не просто аграрна статистика. Це частина доказової бази масштабного й системного привласнення українських ресурсів», – наголосив посадовець. За його словами, частину соняшника переробляють на олію, яку вже складно відстежити. Пшениця ж може споживатися всередині Росії або вивозитися до інших регіонів РФ.

До слова, Росія упродовж 2025 року незаконно вивезла понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій і продала його на зовнішніх ринках під виглядом власного експорту.