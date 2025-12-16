Головна Думки вголос Олексій Курпас
Олексій Курпас Політтехнолог

«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян

glavcom.ua
Нещодавні удари по тіньовому флоту максимально вибили росіян з колії
фото з соцмереж

Новий рівень «морської бавовни» 

Пам’ятаю, після першого ураження Службою безпеки Кримського мосту один із Z-блогерів написав: «Це вже дно, гіршого приниження не буде». Як виявилося, усе тільки починалося. Підлеглі Малюка проводили все нові й нові операції, які щоразу вражали росіян. Били у найболючіші місця ворога. Можна згадати і друге та третє ураження Кримського мосту, і постійні удари по НПЗ, і вже легендарну «Павутину», яка вивела з ладу значну кількість стратегічної авіації Росії.

Здавалося б, нещодавні удари по тіньовому флоту і так максимально вибили росіян з колії. Але вчора стало відомо, що Служба вийшла на новий рівень «морської бавовни». СБУ вразила підводний човен РФ. Причому зробила це у порту Новоросійська. Вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і була виведена з ладу.

І мова йде не просто про підводний човен, а про носія ракет: на борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр». Тобто він використовувався для ударів по території України. Вартість підводного човна такого класу становить близько 400 млн доларів США. Але з огляду на запроваджені міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини наразі може коштувати до 500 млн доларів. Чи варто казати, що вартість підводного човна у тисячі разів більша за вартість одного морського дрона Служби?

Але давайте поговоримо про наслідки такого підриву. Перш за все відповімо на питання: «Чому підводний човен був у Новоросійську?». А не, наприклад, в окупованому Криму, звідки було б зручніше бити «Калібрами». Відповідь проста: тому що битву за води біля Криму морські дрони СБУ виграли раніше – і у кораблів, і у підводних човнів противника. Росіяни перевели значну частину флоту і підводних човнів у Новоросійськ, подалі від України. Тепер виявилося, що це місце також більше не є безпечною гаванню для ворога. Куди тепер ховати російський флот?

Загалом історія морських дронів СБУ – це історія постійної модернізації й, завдяки цьому, постійних перемог над противником. Коли російське міноборони думає, що вже передбачило все, Служба знову модернізує дрони, у яких з’являються нові можливості. І слідує удар у місці, яке ще вчора росіяни вважали безпечним. Те, що підлеглі Малюка на крок попереду ворога, і є запорукою успіху.

Важливо, що Служба завдає удари по носіях крилатих ракет. Саме проти них була спрямована «Павутина», а зараз – удар по підводному човну. Тобто йде мова про демілітаризацію ракетних спроможностей росіян.

Хочу відзначити, що і удари по тіньовому флоту, і ураження підводного човна – це важлива демонстрація для західних партнерів спроможності України завдавати болючих ударів агресору. Це вкрай важливий фактор у мирних переговорах, які зараз тривають за участі американської сторони. Малюк надає українській делегації важливі аргументи. Росія переконує американців, що тотально перемагає. Але робити це, втрачаючи підводний човен за пів мільярда доларів, вкрай важко. 

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
