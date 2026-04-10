Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України

Новий кіберальянс

Одна зі знакових новин цього тижня – спільна кібероперація СБУ, ФБР та європейських спецслужб проти фсбшних хакерів. Викрита масштабна мережа росіян, які отримували інформацію, зламуючи роутери по всьому світу (включаючи і Україну). А далі з комп’ютерів знімали цікаву для російської розвідки інформацію.

Думаю, що після заяви спецслужб можемо зафіксувати, що СБУ остаточно стала важливим суб’єктом глобальної кібербезпеки. Причому Служба закріпилася у статусі рівноправного гравця. Йдеться не про участь «молодшого партнера», а про співлідерство в операції, яка охоплює одразу кілька юрисдикцій і потребує високого рівня довіри. Така координація з Європейським Союзом і американськими структурами є індикатором визнанням високого рівня української спецслужби. Ліквідувавши загрозу для США та ЄС, СБУ допомагає створювати нову модель кібербезпеки.

Тобто ми є свідками формування нового кібер-альянсу: СБУ, ФБР та європейські спецслужби. Таке неформальне «цифрове НАТО». Це новий вимір співпраці, адже формується спільна модель реагування на виклики та зростає взаємна залежність у сфері кіберзахисту. Що у свою чергу дозволяє говорити про зародження кібер-альянсу, де Україна не тільки об’єкт захисту, а і його активний постачальник.

Прикметно, що метою ворога в Україні була інформація про військових та підприємства оборонно-промислового комплексу. Нейтралізація такої загрози – це не просто технічний успіх, а запобігання потенційним стратегічним втратам. Від витоку планів до підриву оборонних спроможностей держави.

Описана спільна операція СБУ та ФБР є показовою не лише з точки зору викриття чергової активності російських спецслужб у різних країнах. Хоча декому на Заході про такі загрози слід нагадувати регулярно. Вона демонструє якісну трансформацію СБУ під керівництвом Євгенія Хмари. Від національного органу безпеки до міжнародного гравця. У контексті сучасної війни це означає, що Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці.