Олексій Курпас Політтехнолог

Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України

Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці
Новий кіберальянс

Одна зі знакових новин цього тижня – спільна кібероперація СБУ, ФБР та європейських спецслужб проти фсбшних хакерів. Викрита масштабна мережа росіян, які отримували інформацію, зламуючи роутери по всьому світу (включаючи і Україну). А далі з комп’ютерів знімали цікаву для російської розвідки інформацію.

Думаю, що після заяви спецслужб можемо зафіксувати, що СБУ остаточно стала важливим суб’єктом глобальної кібербезпеки. Причому Служба закріпилася у статусі рівноправного гравця. Йдеться не про участь «молодшого партнера», а про співлідерство в операції, яка охоплює одразу кілька юрисдикцій і потребує високого рівня довіри. Така координація з Європейським Союзом і американськими структурами є індикатором визнанням високого рівня української спецслужби. Ліквідувавши загрозу для США та ЄС, СБУ допомагає створювати нову модель кібербезпеки.

Тобто ми є свідками формування нового кібер-альянсу: СБУ, ФБР та європейські спецслужби. Таке неформальне «цифрове НАТО». Це новий вимір співпраці, адже формується спільна модель реагування на виклики та зростає взаємна залежність у сфері кіберзахисту. Що у свою чергу дозволяє говорити про зародження кібер-альянсу, де Україна не тільки об’єкт захисту, а і його активний постачальник.

Прикметно, що метою ворога в Україні була інформація про військових та підприємства оборонно-промислового комплексу. Нейтралізація такої загрози – це не просто технічний успіх, а запобігання потенційним стратегічним втратам. Від витоку планів до підриву оборонних спроможностей держави.

Описана спільна операція СБУ та ФБР є показовою не лише з точки зору викриття чергової активності російських спецслужб у різних країнах. Хоча декому на Заході про такі загрози слід нагадувати регулярно. Вона демонструє якісну трансформацію СБУ під керівництвом Євгенія Хмари. Від національного органу безпеки до міжнародного гравця. У контексті сучасної війни це означає, що Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці. 

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Нині політика стає продовженням війни іншими засобами
Парадокс: Росія могла досягти більшого без війни
7 квiтня, 13:13
Російський безпілотник приземлився у Молдові
Російський дрон у Молдові: Санду відреагувала (фото)
17 березня, 18:19
Трамп задумався про згортання операції в Ірані
«Екскурсія» затягнулася: Трамп не знає, як завершити війну з Іраном – NYT
22 березня, 01:10
США розгорнули тисячі військових, але поки не планують вторгнення в Іран
Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа
27 березня, 21:55
Загоряння вдалося оперативно ліквідувати
Росія четвертий день поспіль атакує об’єкти «Нафтогазу»
29 березня, 13:52
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців новини компаній
4 квiтня, 13:38
Мати з дитиною загинули через російську атаку по Одесі
Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)
8 квiтня, 10:01
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Готував теракт у Хмельницькому. СБУ затримала російського агента
Вчора, 10:36
Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю
Зеленський озвучив умову припинення ударів по російських НПЗ
Вчора, 16:37

Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Покровськ. Ціна російського наступу
Покровськ. Ціна російського наступу

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
